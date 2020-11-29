Украинцам раскрыли глаза на уплату налогов

Анастасия Иванова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украинцы напрасно приписывают себе несознательное отношение к уплате налогов. Бюджет Украины на 73% наполняется налогами граждан. Вот только знают об этом менее половины наших соотечественников (46,4%). А 17% вообще никогда не задумывались, кто является настоящим кормильцем бюджета. Такие данные были собраны проектом «Цена государства» от CASE Украина и озвучены в новом выпуске «Телебачення Торонто».

Социологическое исследование общественного мнения, проводившееся по заказу CASE Украина, выяснило, что уровень налоговой осведомленности населения крайне низок. Так, например, только 46% украинцев знают, что не бывает бесплатных госуслуг. Все, что подается как «государственное и бесплатное», правильнее называть «услуги, оплаченные средствами налогоплательщиков».

Просьба подсчитать цену государства — процент дохода, уходящий на содержание государственных институтов — поставила в тупик 94% респондентов. Только 6% опрошенных знают, что суммарно на уплату ЕСВ, НДФЛ, НДС, акциз, таможенных пошлин приходится 50% доходов украинских работников.

Еще один вопрос был связан с уплатой НДС. Оказалось, что только каждый пятый знает, что при покупке в украинском магазине к цене товара прибавляется 20% налога на добавленную стоимость.

Авторы программы «Телебачення Торонто» отмечают, что правильно ответить на все пять налоговых вопросов не смог ни один из респондентов. Больше половины участников исследования смогли дать верный ответ лишь на один из пяти пунктов в опроснике.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»