В Госдуме опровергли информацию о проверках доходов пенсионеров

Влада Некрасова

Пенсионный фонд России в 2021 году продолжит работу в обычном режиме, никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется, замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов.

Естественно, что эта новость вызвала обеспокоенность и удивление, цитирует депутата ТАСС. Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда, я разговаривал и с главой ПФР Максимом Топилиным, и с замглавы Минтруда Андреем Пудовым на эту тему, сказал Исаев.

«Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году», — заявил Исаев, назвав новость «более чем странной информацией».

Как сообщало ИА Newstes, ранее «Прайм» со ссылкой на Иванову-Швец написал, что проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов пройдут в России с 2021 года. Кроме того, сообщалось, что проверят, где живут пенсионеры, получающие «северные» доплаты», а также тех, кто получает начисленную российскую пенсию, но проживает в других странах. Как заявила доцент, это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат.

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — сказала Иванова-Швец.