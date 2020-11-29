В Госдуме опровергли информацию о проверках доходов пенсионеров
Пенсионный фонд России в 2021 году продолжит работу в обычном режиме, никаких проверок пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется, замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что пенсионеров проверят на предмет наличия дополнительных доходов.
Естественно, что эта новость вызвала обеспокоенность и удивление, цитирует депутата ТАСС. Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда, я разговаривал и с главой ПФР Максимом Топилиным, и с замглавы Минтруда Андреем Пудовым на эту тему, сказал Исаев.
Как сообщало ИА Newstes, ранее «Прайм» со ссылкой на Иванову-Швец написал, что проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов пройдут в России с 2021 года. Кроме того, сообщалось, что проверят, где живут пенсионеры, получающие «северные» доплаты», а также тех, кто получает начисленную российскую пенсию, но проживает в других странах. Как заявила доцент, это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат.