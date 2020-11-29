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В кафе Днепра устроили разборку с пистолетами и ножами: много раненых

В кафе Днепра устроили разборку с пистолетами и ножами: много раненых

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре пятеро нетрезвых мужчин устроили дебош у кафе по улице Короленко, которое в нарушение карантина работало ночью «по предварительной договоренности».

Как сообщила Полиция Днепропетровской области в Facebook, отдыхающие попали в кафе через служебную дверь, а когда утром охрана попыталась их выпроводить, устроили драку со стрельбой. 37-летний охранник получил ранения из травматического оружия и был доставлен в больницу, а три посетителя кафе получили ножевые ранения.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). С места преступления изъяты гильзы, которые отправлены экспертам для проведения баллистической экспертизы.

Личности причастных к происшествию устанавливаются.

Напомним, в ночь на 1 ноября в Харькрве произошла стрельба в ресторане по адресу Ярослава Мудрого, 21. Жертвой разборки стал 40-летний мужчина.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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