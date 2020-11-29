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Замруководителя ОП назвал Сытника корнем проблем НАБУ, — СМИ

Замруководителя ОП назвал Сытника корнем проблем НАБУ, — СМИ

26 ноября Кабинет Министров на последнем заседании одобрил проект «переходного» закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя. Юрист, заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров прокомментировал эту законодательную инициативу изданию «Закон и Бизнес».

«Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ», — отметил Татаров.

По его словам, последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ является одним из самых низких среди всех правоохранительных органов.

«НАБУ — это не украинская история, которая, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник», — считает заместитель руководителя ОП.

По убеждению Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти.

«Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившего в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял и оно имеет силу закона», — сказал замруководителя ОП в комментарии изданию «Закон и Бизнес».

Татаров напомнил, что «вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств». Он также отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, он не отвечал критериям добропорядочности.

«Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета, — резюмировал заместитель руководителя Офиса президента. — По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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