«Демографические игры Турции — бомба замедленного действия для Закавказья»

Анастасия Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует преимущественно суннитских сирийских беженцев и боевиков «для уменьшения количества этнических групп внутри страны и за рубежом в свою пользу», пишет на страницах The National Interest научный сотрудник Американского института предпринимательства (Вашингтон) Майкл Рубин.

В Турции Эрдоган использовал беженцев для ведения «демографической войны» против местных этнических меньшинств, которые он пытается «разбавить ради политической выгоды», отмечает эксперт. Анкара «предлагает сирийским арабам-суннитам возможность как избежать лагерей беженцев, так и получить привилегии турецкого гражданства, если они поселятся либо в преимущественно алевитских районах Хатая, либо в курдских городах и деревнях на юго-востоке Турции», пишет Рубин со ссылкой на свои источники в этой стране.

«В обоих случаях цели Эрдогана просты: использовать суннитских исламистов для разбавления меньшинств и склонить чашу весов в таких районах в пользу его собственной партии», — утверждает автор.

По его словам, Турция осуществила подобную стратегию и в сирийском конфликте, и после последнего раунда боевых действий на Южном Кавказе — в Нагорном Карабахе. Анкара, начиная с 2016 года, провела три крупные военные кампании на севере Сирии, сославшись на усилия по борьбе с терроризмом и создание буферной зоны в арабской республике для репатриации сирийских беженцев с турецкой территории. Однако в действительности, считает Рубин, политика Эрдогана заключалась в «этнической чистке сирийских приграничных регионов, чтобы вытеснить оттуда курдов, христиан и езидов и заменить их суннитскими арабскими исламистскими общинами».

Между тем, Франция и Армения обвинили Турцию в отправке тысяч сирийских наёмников для поддержки Азербайджана в недавних боевых действиях за Нагорный Карабах. 9 ноября Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России перемирие, положившее конец шестинедельным столкновениям в горном регионе, который признан частью Азербайджана, но в основном населён этническими армянами. Прекращение огня позволяет Азербайджану удерживать захваченную территорию от армянских войск. Но немногие азербайджанцы хотят вернуться в Карабах, поскольку большая часть рабочих мест и инфраструктуры сосредоточены вокруг азербайджанской столицы Баку, отмечает американский эксперт.

Вместо этого сирийские наёмники отправляют свои семьи в Азербайджан и поселяются на захваченной территории Нагорного Карабаха, утверждает он.

«Хотя Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев могут праздновать избавление региона от христиан, замена их наёмниками станет бомбой замедленного действия для Южного Кавказа», — заключает Рубин.

Ни Россия, ни Иран не примут намерений Турции заселить контролируемые Азербайджаном территории в Нагорном Карабахе «лояльными им сирийцами». Россия изначально не допустит этого либо в будущем примет все необходимые антитеррористические контрмеры. Такое мнение, как сообщало ИА Newstes, ранее выразил армянский тюрколог Рубен Мелконян, прокомментировав распространяемые в последние дни в СМИ сообщения о том, что Турция перемещает в Карабах сирийских туркменов с их семьями.