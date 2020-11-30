Иран сменил версию: учёного-ядерщика ликвидировали дистанционно?

Анастасия Иванова

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани обвинил сегодня, 30 ноября, Израиль в использовании «электронных устройств» для «удалённого убийства» иранского учёного-ядерщика, передаёт агентство Associated Press (АР).

Административный глава Совбеза Ирана выступил с таким заявлением на похоронах Мохсена Фахризаде в Тегеране, во время которых министр обороны Исламской Республики Амир Хатами отдельно пообещал продолжить работу учёного «с большей скоростью и большей властью».

По данным Израиля и США, Мохсен Фахризаде возглавлял так называемую программу AMAD по разработке ядерного оружия. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждало, что эта «структурированная программа» завершилась в 2003 году. Американские спецслужбы согласились с данной МАГАТЭ оценкой в ​​отчёте 2007 года, отмечает АР.

Израиль однако настаивает на том, что Иран по-прежнему сохраняет амбиции по разработке ядерного оружия, указывая на программу Тегерана по созданию баллистических ракет и другие разработки в оборонной сфере.

Замечания Шамхани фактически в корне меняют историю убийства Фахризаде на прошлой неделе. Власти ИРИ сначала заявили, что по пути следования кортежа с учёным был взорван пикап, а затем боевики открыли огонь на поражение, убив Фахризаде.

Иранский англоязычный телеканал Press TV ранее в понедельник сообщал, что оружие, обнаруженное на месте нападения, имело «логотип и спецификации израильской военной промышленности». Арабоязычный канал государственного телевидения ИРИ Al-Alam заявил, что использованное оружие «контролировалось со спутника».

Впрочем, ни один из указанных телеканалов пока не представил доказательств в поддержку своих утверждений.

«К сожалению, операция была очень сложной и проводилась с использованием электронных устройств, — сказал Шамхани. — На месте не было ни одного человека».

Как сообщало ИА Newstes, иранский журналист Мохаммад Ахвазе, проживающий в Лондоне и утверждающий о своих связях с руководством Исламской Республики, заявил, что Тегеран распространил фотографии четырёх подозреваемых в убийстве Мохсена Фахризаде. Накануне Ахвазе представил подробности операции специально созданной «ликвидационной команды». По словам журналиста, он получил эти сведения от иранских властей.

Мохсен Фахризаде, которого называют «отцом» иранской программы создания ядерной бомбы, был застрелен 27 ноября. Официально он был руководителем Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана. В западных СМИ его также называют «иранским Оппенгеймером» (Роберт Оппенгеймер — руководитель научной группы, которая занималась разработкой ядерной бомбы в США в 1940-х гг.). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году говорил, что Фахризаде был руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В причастности к убийству учёного подозреваются агенты израильской внешней разведки «Моссад».