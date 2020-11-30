Эксперты об обращении Зеленского по Донбассу: Издевательство продолжается

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский вдруг решил вспомнить про Донбасс и свое обещание закончить войну на неподконтрольной Киеву территории. Однако его речь даже на русском языке вызвала у жителей и руководства Донбасса лишь недоумение и обиду — украинская власть продолжает глумиться над проживающими в республиках людьми и пиариться на их горе.

В своем обращении к народу Донбасса Зеленский заявил, что Киев делает все для того, чтобы его жители могли беспрепятственно вернуться на территорию Украины.

«Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — сказал Зеленский.

Более того, он затронул тему контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Донецкой и Луганской Народными республиками.

«Вы знаете, что блокируют КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — добавил он.

Вдобавок, Зеленский заверил, что украинское руководство прилагает максимум усилий для того, чтобы военные действия на Донбассе завершились.

«Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю это, то имею в виду не только КПВВ, а про это, которое длится седьмой год. А иначе, как оно, это назвать невозможно», — резюмировал он.

Речь Зеленского прямо из больницы вызвала негодование в республиках. Так, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова подчеркнула, что слова украинского президента об открытости к жителям Донбасса являются очередной провокацией и пиаром.

«Откровенное глумление. Только так можно охарактеризовать обращение украинского президента Зеленского к жителям ДНР и ЛНР. Свидетельством открытости и мирного настроя Украины может быть только полное прекращение огня и выполнение Минских договоренностей. А пока все заявления и действия официального Киева — это провокации и самопиар, которые лишь увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной», — указала она.

Морозова добавила, что речь Зеленского полна «лжемиротворческих лозунгов», а также противоречит реальным действиям украинских властей.

Опрошенные нашим агентством луганские эксперты придерживаются аналогичного Морозовой мнения: Зеленский занимается самопиаром и ничего не делает для того, что конфликт на Донбассе закончился.

Так, член президиума Федерации профсоюзов ЛНР, председатель профсоюза работников инновационных и малых предприятий Андрей Кочетов считает, что Зеленский слишком «заигрался в комика».

«Зеленский не соответствует облику нормального разумного политика. Он — комик, который играет в политика. Я недавно вычитал фразу, которая очень хорошо описывает его: „Зеленский пародировал плохих президентов, и сейчас играет роль плохого президента“».

Кочетков напомнил, что украинский лидер еще во времена своей предвыборной кампании говорил о том, что остановит войну.

«При этом, став президентом, Зеленский ничего не сделал для того, чтобы остановить войну. Он изначально говорил о том, что надо собраться четырем президентам, чтобы провести Нормандскую встречу. И что мы увидели? Украина фактически оказалась не готова к этой встрече, она фактически ничего не сделала относительно Минских соглашений к этой встрече. Но было видно невооруженным глазом, что Зеленский очень себе нравился, находясь в этой компании. Фактически он пропиарил сам себя», — отметил он.

Кочетов добавил, что реальный политик и государственник должен отличаться, в первую очередь, последовательностью шагов.

«Он должен делать все последовательно и размеренно. Зеленский вообще ничего не делает. Он не выполняет свои предвыборные обещания. Он ничего не делает в отношении Донбасса. Если бы он хотел договориться, я думаю, можно было бы построить диалог между Республиками и Украиной. Тем более Республики всегда предлагали, мол, давайте встретимся, давайте разговаривать на любой площадке. Но Зеленский стоит в позе, мол, с террористами президент не может, а РФ — агрессор», — указал он.

Член президиума Федерации профсоюзов ЛНР подчеркнул, что расценивает обращение Зеленского как абсолютно популистский шаг с его стороны.

«И в этом контексте оно выглядит как издевательство над жителями Донбасса, которые фактически 7 лет живут в состоянии войны под бомбежками. А президент решил в очередной раз поглумиться над ними — мы по-другому это и не воспринимаем. Тем более после недавнего выступления госпожи Квин, посла США в Украине, которая рассказывала, что Россия — агрессор, что РФ со всех сторон нападает, и в Раде там половина агентов Кремля сидит. Мы видим, что накал страстей подогревается из вне, и делается это регулярно, целенаправленно и последовательно. И судя по этой риторике, сбавляться он не будет», — заявил он.

Кочетов заверил, что для жителей Донбасса даже не существует намека на то, что украинская власть пытается что-либо сделать для разрешения конфликта.

«Ведь по сути дела требуется волевое решение руководителя остановить огонь и начать диалог. Но видим, что Зеленский по сути постоянно заигрывает с агрессивным меньшинством, все делая в угоду этому меньшинству, потакая ему. Поэтому мы твердо убеждены в том, что в ближайшем будущем и при этой власти Зеленский не планирует развернуться на 180 градусов, повернуться к нам лицом», — рассказал он.

Луганский общественник добавил, что обстрелы Донбасса как не прекращались, так и не прекращаются.

«Поэтому Зеленский в этом плане вообще ничего не сделал. Зеленский такой же последовательный, как и Порошенко. Порошенко ничего не делал, и Зеленский ничего не делает для урегулирования конфликта», — отметил он.

Что касается открытия перехода в городе Счастье, акцентировал внимание Кочетов, туда нагнали людей.

«Очевидно, украинским властям нужна была красивая картинка для стран Запада, чтобы в очередной раз очернить Республики Донбасса и в очередной раз очернить РФ как нашу защитницу и нашего партнера. Это — жалкая пиар-акция, которая, кроме недоумения, у жителей Донбасса не вызвала ничего. Было неприятно, некрасиво, неинтересно. И его звонок с жалобой после этого Меркель говорит о том, что это все было спланировано изначально», — заверил Кочетов.

Подытоживая, собеседник подчеркнул, что жители Донбасса верят руководителям Республик и верят, что они готовы к диалогу с Зеленским, и есть что обсудить.

«И если бы Зеленский хотел принять этот диалог, он бы давно принял. Воли к решению наших проблем мы не видим абсолютно. Поэтому в лучшем случае это будет замороженный конфликт. В худшем — нас продолжат обстреливать», — резюмировал он.

Председатель Луганского республиканского Союза журналистов Леонард Свидовсков убежден, что мирные инициативы Зеленского ничего не стоят.

«Город Счастье — это неотъемлемая часть Луганска. И по первым Минским соглашениям, которые были подписаны 5 сентября 2014 года, Счастье должно принадлежать ЛНР. Никаких пунктов пропуска там гипотетически быть не должно. Дело в том, что в 2014 году террористы, по-другому я их не назову, заложили тротил в Счастьинскую электростанцию, грозились взорвать и оставить людей без света. Эти террористы на Украине воспроизведены в герои. Разговаривать на этом моменте с Киевом больше не о чем. Покуда Киев не признает этих людей террористами, не выполнит первые Минские соглашения и не вернет город Спутник, город Счастье, город Энергетиков, разговоры тут не уместны. Мирные инициативы Зеленского ничего не стоят», — пояснил он.

Свидовсков убежден: прежде чем называть «это» войной, Зеленский должен извиниться перед жителями Донбасса.

«А так для большинства жителей Луганска Украина — это враг, а руководитель украинского государственного образования для нас враг вдвойне, потому что он ведет против нас 7-й год войну. Более того, я не верю, что военные действия на Донбассе прекратятся ни при нынешней, ни при другой власти, покуда не будет переучреждено украинское государство, никакого мира с этим государством не будет. Украина с 1991 года учреждалась как анти-Россия, и тогдашний президент Кучма даже написал книжку „Украина не Россия“», — отметил он.

В то же время эксперт отмечает, что на данный момент таких массированных обстрелов Кировска, Стаханова и Первомайска не наблюдается, однако одиночные перестрелки из гранатометов, минометов и стрелкового оружия ведутся до сих пор.

«Иногда добавляются воины света на передовой. Иногда запускают беспилотные летательные аппараты и дроны. Когда их сбивали, они были начинены гранатами. Вот недавно статистику приводили: когда активная фаза прошла, погибло 160 мирных жителей. Все они жители народных республик. Вот против кого Украина ведет войну? Против мирных жителей Донбасса», — указывает он.

При этом Свидовсков напомнил, что на протяжении 5 лет власти ЛНР хотели открыть КПВВ в Счастье, и открыть его как автомобильный пункт, однако Украина сделала его пешеходным, чем в очередной раз пошла на нарушения. Также он обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусом серьезно осложняет данную ситуацию по открытию КПВВ.

«Сейчас не хватает ни лекарств, ни оборудования, ни мест в больницах именно в подконтрольной Киеву ЛНР. Лисичанск, Рубежная, Северодонецк — там самая плачевная ситуация. Зачем зараженных людей пускать на территорию Республик?» — недоумевает он.

Журналист убежден, что Зеленский — шоумен, и он работает исключительно на публику.

«И вот он поставил перед собой задачу провести в ближайшее время встречу на высшем уровне в Нормандском формате. И для этого он публично делает подобные заявления. Но я считаю, что международная политика должна быть последовательной, поэтому полагаю, что все договоренности, которые были подписаны в Париже в 2019 году, должны быть исполнены и только после этого должны собраться лидеры 3 стран и один комик. Но покуда этого не произошло, ни о какой встречи не может быть и речи», — подытожил он.

Политолог, руководитель Центра социологических исследований «Особый статус», член Общественной палаты ЛНР Александр Проценко не сомневается, что Зеленский подобными обращениями пытается пропиариться для повышения рейтинга среди жителей Украины, а не хочет достучаться до жителей ЛДНР.

«Многие, кто видел или читал недавнее русскоязычное обращение Зеленского относительно Донбассе ошибочно полагают, что цель его высказываний была именно в том, чтобы его услышали в ЛНР и ДНР. При всем пафосе и нарочитой „озабоченности“ проблемой Донбасса со стороны украинского президента и его окружения не нужно думать, что вне объектива камер и во время закулисных обсуждений это воодушевление также присутствует. В команде Зеленского работают вполне прагматичные люди, многие из которых привыкли создавать и продавать потребителю товар в виде эмоций и впечатлений. Поэтому цель подобных обращений, в первую очередь, поддерживать изрядно поблекший президентский образ борца за мир именно в глазах жителей Украины, а не достучаться до луганчан с дончанами», — пояснил он.

Проценко полагает, что что в Офисе президента прекрасно понимают, что реальное доверие к представителям Киева, а теперь уже и лично к Зеленскому на Донбассе находится на уровне жирности кефира.

«„Не быть, а казаться“ стало фактически главной коммуникационной стратегией Зеленского с самого начала его полномочий, причем не только по проблемам достижения мира. Вообще, все усилия, планы, предложения, ультиматумы и прочие движения в рамках Минского процесса на данный момент с украинской стороны можно рассматривать главным образом с этого ракурса, не более», — убежден он.

Касательно одностороннего открытия пунктов пропуска украинской стороной, добавляет он, то это также укладывается в концепцию «имитации бурной деятельности».

«Гораздо проще объявить в одностороннем порядке то, о чем обязательно необходимо изначально совместно договориться и позже обвинить контрагента в недобросовестности, чем прилагать реальные усилия для поиска компромиссного решения и дальнейшего соблюдения договоренностей», — подытожил он.

По мнению экспертов, за новым обращением Зеленского не разглядеть даже капельки желания украинского руководства решить конфликт на Донбассе. Подобными темами Зеленский хочет лишь поднять упавший до предела рейтинг среди украинцев, поспособствовать новой встрече лидеров стран Нормандского формата и прочее. Однако жителей Донбасса, которые последние 7 лет живут в состоянии войны, подобные заявления киевских властей лишь раздражают, вызывая еще большую волну гнева.