Кабмин определился с локдауном: СМИ назвали дату

Анастасия Иванова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Кабинете министров отклонили предложение ввести локдаун на две недели. Ограничения продлятся с 23 декабря по 15 января. Об этом изданию «Сегодня» сообщил источник в Кабмине.

«Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду», — проинформировал источник.

Собеседник из правительства также предположил, что слова лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии об «интеллектуальном» карантине предполагают оказание поддержки и быструю реакцию на изменения ситуации.

Напоминаем, председатель политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада примет решение по локдауну до пятницы, 4 декабря. При этом нардеп Александр Дубинский заявил, что локдаун планируют ввести на новогодние и рождественские праздники.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»