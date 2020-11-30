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НАТО пытается демонстрировать превосходство на Черном море — эксперт

НАТО пытается демонстрировать превосходство на Черном море — эксперт

НАТО демонстрирует, что акватория Черного моря, которая традиционно рассматривалась как зона влияния России, будет рассматриваться как зона влияния НАТО. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин, комментируя заявления генсека альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг сообщил, гавы МИД стран-членов НАТО с участием министров Грузии и Украины 2 декабря обсудят деятельность альянса в регионе Черного моря."Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Как отметил Константин Блохин, в НАТО акваторию Черного моря рассматривают как зону собственных интересов, понятно, что они будут пытаться провоцировать Россию на какие-то агрессивные действия.

«Как и раньше будут „прощупывать“ нас с разных сторон. Это полеты авиации вблизи наших границ и даже нарушение наших морских границ, как это было недавно на Дальнем Востоке. Теперь они демонстративно заявляют, что акватория Черного моря, которая традиционно рассматривалась как зона влияния России, будет рассматриваться как зона влияния НАТО. Конечно, они будут пытаться проверять нас на прочность — Запад, НАТО открыто говорят о политике „сдерживания“ России, и изменение этой риторики вряд ли будет наблюдаться», — сказал эксперт эфире радио Sputnik.

Наш выход, заявил Блохин, — укреплять обороноспособность и «реагировать адекватно на все их мелкие пакости».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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