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Позорно бежали, бросив российские мины: бойцы сорвали попытки диверсантов заминировать позиции ВСУ

Позорно бежали, бросив российские мины: бойцы сорвали попытки диверсантов заминировать позиции ВСУ

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пророссийские боевики на Донбассе в воскресенье в очередной раз нарушили установленное перемирие — вражеские диверсанты пытались подойти к украинским позициям для их минирования.

Об этом вечером в воскресенье, 29 ноября, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил (ООС).

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от Луганского — ДРГ врага заметили с наблюдательного пункта одной из бригад. Украинские бойцы сорвали попытки боевиков провести минирование позиций ВСУ — после огневого контакта враг отошел.

«При осмотре пути отступления вражеской ДРГ были обнаружены средства минирования российского производства, в том числе три МОН-50 и снаряженный кассетный контейнер типа КСФ-1 с минами типа ПФМ-1, которые запрещены Женевской конвенцией. Кроме того, были обнаружены личные вещи и бронежилет с позывными „Чайка“, „Худой“ и „Григор“, 2 вещевых мешка, бухта кабеля, 4 магазина, снаряженные патронами 5,45 мм», — говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС добавили, что подходы к украинским позициям враг корректировал с помощью беспилотного летательного аппарата типа «Гранат», который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии «Наводчик 2». Благодаря сосредоточенному огню и умелым действиям военнослужащих батальона, обнаруженный БПЛА был сбит. Материалы, изъятые с БПЛА, изучаются соответствующими структурами Объединенных сил.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, что за прошедшие сутки противник девять раз нарушил достигнутые договоренности. На Приазовье был задокументирован пролет вражеского квадрокоптера, который был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 24 ноября украинский военный погиб в результате очередного нарушения перемирия боевиками на Донбассе

Фото: pravda.com.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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