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С Россией начали говорить жестким языком: стали известны детали переговоров по Донбассу

С Россией начали говорить жестким языком: стали известны детали переговоров по Донбассу

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вопреки попыткам представителей России сорвать переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, украинская делегация не стала идти на уступки и, наоборот, начала применять более жесткую риторику в дискуссиях.

Об этом рассказал участник политической подгруппы ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире канала «Украина 24».

«Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставить никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано, что — конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО», — сказал он.

Динамика переговоров тронулась с мертвой точки, считает журналист.

«Сейчас представители России от ОРДЛО выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия. Но мы не берем на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России», — отметил он.

Гармаш убежден, что переговоры сейчас не находятся в тупике.

«Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хотя бы что-то происходит. Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит», — сказал он.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о встречных требованиях России на переговорах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия и подконтрольные ей террористы самопровозглашенных «ЛДНР» отказались от проведения обмена удерживаемыми лицами до 24 декабря, как это предлагал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Фото: «Главком»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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