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Шекель «вдавливает» доллар: Банк Израиля спасает курс мировой валюты

Шекель «вдавливает» доллар: Банк Израиля спасает курс мировой валюты

Обменный курс американского доллара к израильскому шекелю продолжает снижаться, несмотря на усилия Банка Израиля по сдерживанию и скупку миллионов долларов на торгах. Сегодня, 30 ноября, зафиксирован самый низкий показатель за прошедшие 12 лет: 3,30 шекеля за $ 1, сообщает новостной портал Ynet.

Как поясняет Йоси Фрайман, гендиректор компании PRICO Financial Risk Management, «возросшая экономическая активность в конце ноября привела к избыточному предложению на рынке валют, причём не только в Израиле». По словам эксперта, доллар слабеет относительно многих других ведущих мировых валют, и в настоящее время обменный курс мировой валюты достиг самой низкой отметки за последние два с половиной года. А это, в свою очередь, влияет и на местные финансовые рынки, в том числе израильский.

Одновременно растут биржевые индексы, и многие крупные инвесторы готовы вкладывать средства в акции, предпочитая их скупке валюты или золота, даже учитывая возможные риски. Тем самым создаётся ситуация, в которой, как отметил Фрайман, дешевеет не только доллар, но и драгоценные металлы, прежде всего золото. Унция жёлтого металла в настоящее время торгуется на международном рынке по $ 1773 — самый низкая цена за 5 прошедших месяцев.

Для поддержания курса относительно шекеля Банк Израиля только 26 ноября приобрёл на торгах почти 300 млн долларов на сумму около 1 млрд шекелей. Согласно оценкам, в ближайшие дни финансовый регулятор еврейского государства продолжит интервенции на валютном рынке, скупая до полумиллиарда долларов в каждую торговую сессию. Укрепление шекеля повышает интерес зарубежных инвесторов к отечественным ценным бумагам. Увеличение долларовой массы на израильском рынке происходит ещё и потому, что местные компании хай-тека продают американскую валюту, чтобы выплатить зарплату своим работникам 1 декабря. Влияние на курс доллара оказывает также общая экономическая нестабильность, вызванная пандемией коронавирусной инфекции Covid-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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