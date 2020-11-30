Столтенберг: Будем усиливать группировку за счет Украины и Грузии

Анастасия Иванова

В ответ на усиление российской военной группировки в Крыму НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в том числе за счет Украины и Грузии. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил в генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1—2 декабря.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами, — заявил он. — Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной, — а также тремя странами НАТО — Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием».

Столтенберг пояснил, что главы МИД Украины и Грузии примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО 2 декабря.

Как сообщало ИА Newstes , ранее сегодня Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не станет выводить войска из Афганистана вместе с США.

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане. Однако миссия НАТО „Решительная поддержка“ будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнеры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — заявил он.