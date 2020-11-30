Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Столтенберг: Будем усиливать группировку за счет Украины и Грузии

Столтенберг: Будем усиливать группировку за счет Украины и Грузии

Столтенберг: Будем усиливать группировку за счет Украины и Грузии

В ответ на усиление российской военной группировки в Крыму НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в том числе за счет Украины и Грузии. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил в генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1—2 декабря.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами, — заявил он. — Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе — Грузией и Украиной, — а также тремя странами НАТО — Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием».

Столтенберг пояснил, что главы МИД Украины и Грузии примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО 2 декабря.

Как сообщало ИА Newstes , ранее сегодня Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не станет выводить войска из Афганистана вместе с США.

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане. Однако миссия НАТО „Решительная поддержка“ будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнеры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — заявил он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Лунный календарь маникюра на 2021 год
Лунный календарь маникюра на 2021 год
Аккуратно, но сильно: Россия за месяц избавила Сирию от десятков игиловцев
Аккуратно, но сильно: Россия за месяц избавила Сирию от десятков
Все ученики начальной школы обеспечиваются горячим питанием – Татьяна Голикова
Все ученики начальной школы обеспечиваются горячим питанием – Татьяна
Рособрнадзор подвел первые итоги исследований качества образования в регионах РФ
Рособрнадзор подвел первые итоги исследований качества образования в
Волгоградский мобильный «Кванториум» отправился в сельские районы
Волгоградский мобильный «Кванториум» отправился в сельские районы
Столтенберг: Будем усиливать группировку за счет Украины и Грузии
Столтенберг: Будем усиливать группировку за счет Украины и Грузии
Названо главное слово 2020 года
Названо главное слово 2020 года
Минск выступил с идеей независимого от Запада финансового фонда
Минск выступил с идеей независимого от Запада финансового фонда
В подмосковной Дубне в испытаниях комплекса ГТО участвовали 250 человек
В подмосковной Дубне в испытаниях комплекса ГТО участвовали 250
Минпросвещения и Mail.ru Group расширяют возможности учащихся и педагогов в вопросах использования дистанционных образовательных технологий
Минпросвещения и Mail.ru Group расширяют возможности учащихся и
Дан старт новому проекту, направленному на повышение качества школьного питания
Дан старт новому проекту, направленному на повышение качества
Родственники о Собчак: "На могиле бабушки и дедушки вообще не была ни разу!"
Родственники о Собчак: "На могиле бабушки и дедушки вообще не была ни

Топ на сегодня

"Преступное и безрассудное деяние": экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика-ядерщика
"Преступное и безрассудное деяние": экс-глава ЦРУ осудил убийство
Мясников предсказал гибель от новой эпидемии десятков миллионов людей
Мясников предсказал гибель от новой эпидемии десятков миллионов людей
Президент Армении предлагает правительство согласия и реформу конституции
Президент Армении предлагает правительство согласия и реформу
С ретинолом, витамином С и гиалуроновой кислотой: 13 сывороток на все случаи жизни
С ретинолом, витамином С и гиалуроновой кислотой: 13 сывороток на все
Явка на выборах в Приднестровье составила 27,7%
Явка на выборах в Приднестровье составила 27,7%

Еще по теме

НАТО будет расширять свое присутствие в Черноморском регионе
Столтенберг: США наращивают военное присутствие в Европе
НАТО усилится в Черном море и поможет Украине
Столтенберг: НАТО бок о бок с Украиной в ситуации на Азовском море