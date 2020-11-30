Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Взрыв в оккупированной Горловке: стали известны потери боевиков

Взрыв в оккупированной Горловке: стали известны потери боевиков

Взрыв в оккупированной Горловке: стали известны потери боевиков

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Стали известные новые подробности серии мощных взрывов, произошедших на Донбассе — на заводе «Электрон» в оккупированной Горловке. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Источники сообщили детали о материальных потерях т.н. „3 ОМБр“ Беркут „, в/ч 08803“. Два зенитно-ракетные комплексы „Стрела-10“, зенитно-ракетный комплекс „Оса-АКМ“, склад горюче-смазочных материалов, склад ракетно-артиллерийского вооружения», — написал Андрей Цаплиенко.

По информации журналиста, при взрывах погибли 12 военных из России, в числе которых и майор ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Енакиево произошел мощный взрыв на металлургическом заводе, после которого возник пожар. По словам местных жителей, взрыв был настолько сильный, что его услышали не только в Енакиево, но и в других городах: Горловке, Донецке и Харцызске.

Фото: Википедия

186 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Сахалинской области одновременно открылись 33 «Точки роста»
В Сахалинской области одновременно открылись 33 «Точки роста»
В Хакасии готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»
В Хакасии готовится к открытию детский технопарк «Кванториум»
В Рязанском политехническом колелдже открылись пять новых мастерских
В Рязанском политехническом колелдже открылись пять новых мастерских
Тушь, соль для ванны, пилинг-пенка и другие бьюти-новинки до 1 000 рублей
Тушь, соль для ванны, пилинг-пенка и другие бьюти-новинки до 1 000
Гороскоп на декабрь 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на декабрь 2020 года от Анжелы Перл
40% россиян отказались от наличных
40% россиян отказались от наличных
Санду: Требовать с Молдавии газовый долг Приднестровья — нечестно
Санду: Требовать с Молдавии газовый долг Приднестровья — нечестно
Шекель «вдавливает» доллар: Банк Израиля спасает курс мировой валюты
Шекель «вдавливает» доллар: Банк Израиля спасает курс мировой валюты
"﻿﻿Сделала на память": новосибирская учительница набила тату с катком в виде пениса
"﻿﻿Сделала на память": новосибирская учительница набила тату с катком
Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым
Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым
Лунный календарь маникюра на 2021 год
Лунный календарь маникюра на 2021 год
Аккуратно, но сильно: Россия за месяц избавила Сирию от десятков игиловцев
Аккуратно, но сильно: Россия за месяц избавила Сирию от десятков

Топ на сегодня

"Преступное и безрассудное деяние": экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика-ядерщика
"Преступное и безрассудное деяние": экс-глава ЦРУ осудил убийство
Явка на выборах в Приднестровье составила 27,7%
Явка на выборах в Приднестровье составила 27,7%
Пандемия Covid-19 уйдет в 2021 году, прогнозирует глава «Вектора»
Пандемия Covid-19 уйдет в 2021 году, прогнозирует глава «Вектора»
Эксперт: «Северный поток — 2» может быть достроен к лету 2021 года
Эксперт: «Северный поток — 2» может быть достроен к лету 2021 года
Другие супермодели: вспоминаем звезд подиума 90-х
Другие супермодели: вспоминаем звезд подиума 90-х

Еще по теме

Мощный взрыв в оккупированной Горловке: журналист сообщил о 12 погибших российских военных
В Донецке взлетел на воздух склад боеприпасов, погибли десятки людей
СМИ проинформировали о взрыве в оккупированном Донецке и многочисленных жертвах среди боевиков
В Донецке прогремел мощнейший взрыв, приблизительно в воздух взлетел склад боеприпасов,