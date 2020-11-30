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Заявление Татарова о главе НАБУ на Банковой объявили его личным мнением

Заявление Татарова о главе НАБУ на Банковой объявили его личным мнением

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров объявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник занимает свое место незаконно, и что необходимо провести новый курс на пост главы этого ведомства.

В комментарии изданию «Закон и Бизнес» 28 ноября представитель Банковой подчеркнул, что Сытник был незаконно назначен на должность, и что он не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

«Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившему в законную силу. Его внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», — добавил Татаров.

Однако уже на следующий день выяснилось, что данные высказывания являются отражением его личного мнения и не соответствуют официальной позиции президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Офиса президента 29 ноября.

«Как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“ хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но, в конце концов, не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Как заявил глава ОП Андрей Ермак, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского.

Под давлением таких разъяснений сам Олег Татаров быстро перестроился и поспешил дать «задний ход», заявив, что полностью поддерживает позицию руководства.

«Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов», — пояснил гибкий чиновник.

Как уже не раз сообщало ИА Newstes, антикоррупционные органы на Украине были созданы Западом для контроля местных чиновников и олигархов. Фактически они являются инструментом внешнего управления.

Самого же Артема Сытника (который недавно сам оказался в реестре коррупционеров) главой НАБУ назначил предыдущий президент Петр Порошенко с явным превышением собственных полномочий.

Однако изменить данное положение украинская власть не в состоянии, так как этого не позволяют делать ее внешние «кураторы».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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