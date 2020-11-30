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Зеленский отреагировал на полный локдаун

Зеленский отреагировал на полный локдаун

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Представители Совета национальной безопасности и обороны, а также правительства, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда именно.

Как сообщают в Офисе президента, о результатах заседания будет сообщено в кратчайшие сроки, чтобы «проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению». Эти вопросы обсуждались на селекторном совещании при участии президента Украины Владимира Зеленского.

«Нам надо определиться с реалистичными прогнозам, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не избежать», — отметил он.

Также на совещании отмечалось, что с понедельника были разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и что начинаются их закупки.

Ранее председатель политической партии «Слуга народа» и первый замглавы парламентской фракции этой политсилы Александр Корниенко заявлял, что Рада определиться с локдауном еще на этой неделе — до пятницы, 4 декабря.

Фото Офиса президента.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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