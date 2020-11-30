Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зять Трампа отправится мирить Саудовскую Аравию с Катаром

Зять Трампа отправится мирить Саудовскую Аравию с Катаром

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время отправится в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы примирить Доху с другими столицами государств Персидского залива. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios.

По мнению американской стороны, урегулирование вернуло бы в регион ощущение стабильности и стало бы одним из достижений нынешней американской администрации перед сменой президента 20 января. В материале отмечается, что США поддерживают тесные связи как с Катаром, так и с его противниками, но предыдущие попытки администрации помирить стороны не увенчались успехом.

Кушнер встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В состав делегации США также войдут спецпредставитель на международных переговорах Ави Берковиц и бывший спецпредставитель по Ирану Брайан Хук, который будет участвовать на личных началах. В статье обращается внимание на то, что поездка состоится вскоре после убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Кушнер заинтересован в том, чтобы подтвердить достигнутые ранее договоренности о разрешении на использование израильскими самолетами саудовского воздушного пространства.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Российские саперы в Карабахе обезопасили более 24 гектаров территории
Российские саперы в Карабахе обезопасили более 24 гектаров территории
Российский депутат устроил в ночном клубе вечеринку в нарушение ограничений
Российский депутат устроил в ночном клубе вечеринку в нарушение
Ритуал на Полную Луну «Чаша богатства»
Ритуал на Полную Луну «Чаша богатства»
Зять Трампа отправится мирить Саудовскую Аравию с Катаром
Зять Трампа отправится мирить Саудовскую Аравию с Катаром
Полутеневое затмение Луны в Близнецах 30 ноября 2020 года
Полутеневое затмение Луны в Близнецах 30 ноября 2020 года
Какое количество алкоголя снижает иммунитет
Какое количество алкоголя снижает иммунитет
"Преступное и безрассудное деяние": экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика-ядерщика
"Преступное и безрассудное деяние": экс-глава ЦРУ осудил убийство
Эксперт: «Северный поток — 2» может быть достроен к лету 2021 года
Эксперт: «Северный поток — 2» может быть достроен к лету 2021 года
Россияне стали чаще спасать бездомных кошек и собак
Россияне стали чаще спасать бездомных кошек и собак
Байден выбрал женщин для своей администрации
Байден выбрал женщин для своей администрации
Другие супермодели: вспоминаем звезд подиума 90-х
Другие супермодели: вспоминаем звезд подиума 90-х
Шойгу сравнил министра обороны Германии с обиженной школьницей
Шойгу сравнил министра обороны Германии с обиженной школьницей

Топ на сегодня

На Новый год россияне собираются потратить не больше, чем в прошлом году
На Новый год россияне собираются потратить не больше, чем в прошлом
Ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
Ось катастроф с 30 ноября по 4 декабря 2020 года
Сибирячка 2 года чистила зубы "Доместосом" ради голливудской улыбки
Сибирячка 2 года чистила зубы "Доместосом" ради голливудской улыбки
Посол Израиля в России: Призывы отказаться от вакцины Спутник V» — глупость
Посол Израиля в России: Призывы отказаться от вакцины Спутник V» —
Медики Минобороны России прибыли в Степанакерт
Медики Минобороны России прибыли в Степанакерт

Еще по теме

Зять Трампа посещал Саудовскую Аравию с необъявленным визитом — СМИ
Тиллерсон проведет встречи с лидерами Катара и Саудовской Аравии
СМИ: Зять Трампа встретился с командой спецпрокурора по «вмешательству РФ»
Помпео прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по странам Персидского залива