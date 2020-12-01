Аэропорт в Капане остаётся у Армении — делимитация по «советским лекалам»

Лидия Мартынова

Аэропорт в армянском Капане (Сюникская область республики) в результате делимитации границ с Азербайджаном остаётся на территории Армении. Об этом сообщил накануне, 30 ноября, Единый армянский информационный центр со ссылкой на мэра Капана Геворга Парсяна.

Ранее в армянском сегменте соцсетей появились сообщения о том, что после передачи Азербайджану некоторых территорий в зоне карабахского конфликта и уточнения границ судьба ряда сёл и дорог непосредственно в Республике Армения остаётся неопределённой. «Под вопросом» оказалась территориальная принадлежность населённых пунктов и прилегающих к ним районов в приграничных Гегаркуникской и Сюникской областях Армении.

Между тем, премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее поспешил успокоить общественность республики указанием на то, Ереван и Баку проводят делимитацию на основе советских границ.

Как сообщало ИА Newstes, Министерство иностранных дел Армении прокомментировало 27 ноября инцидент с участием азербайджанских военных в районе приграничного посёлка Сотк Гегаркуникской области республики. В сообщении внешнеполитического ведомства отмечалось, что для осуществления боевого дежурства на этом участке границы между представителями ВС Армении и Азербайджана состоялись переговоры, в ходе которых были уточнены локации фактической установки временных боевых позиций. «Делимитация и демаркация (границы) — долгие и комплексные процессы, они осуществляются между государствами со стороны межведомственных комиссий и рабочих групп на основе межгосударственных переговоров, в результате чего подписывается соответствующий международный документ», — указали в МИД Армении.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 25 ноября под контроль Баку перешёл Кельбаджарский район, 1 декабря — Лачинский район бывшей Азербайджанской ССР.