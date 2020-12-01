Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения по Карабаху

Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения по Карабаху

Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал сегодня, 1 декабря, на попытки «некоторых» сил сорвать выполнение трёхстороннего соглашения по Карабаху.

«Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жёсткую позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель — нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться», — заявил Алиев в своем обращении к народу.

При этом азербайджанский лидер отметил, что режим прекращения огня в зоне конфликта в целом соблюдается.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в прошлом месяце совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 25 ноября под контроль Баку перешёл Кельбаджарский район, 1 декабря — Лачинский район бывшей Азербайджанской ССР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения по Карабаху
Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения
Джиджи Хадид поделилась новыми фото, сделанными незадолго до рождения дочери
Джиджи Хадид поделилась новыми фото, сделанными незадолго до рождения
Китайцы начали осваивать верховую езду еще в IV веке до н. э.
Китайцы начали осваивать верховую езду еще в IV веке до н. э.
Стали известны самые работящие и самые "ленивые" регионы России
Стали известны самые работящие и самые "ленивые" регионы России
Российские миротворцы — людям у «пороховой бочки»: «Ребята, выдохните»
Российские миротворцы — людям у «пороховой бочки»: «Ребята, выдохните»
Введение во храм Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя
Введение во храм Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя
Эксперт предупредил об опасности покупки акций нефтяных компаний
Эксперт предупредил об опасности покупки акций нефтяных компаний
Аэропорт в Капане остаётся у Армении — делимитация по «советским лекалам»
Аэропорт в Капане остаётся у Армении — делимитация по «советским
Германия нарушила Конвенцию ОЗХО, отказавшись сотрудничать по Навальному с РФ
Германия нарушила Конвенцию ОЗХО, отказавшись сотрудничать по
Инсайдер подтвердил слухи о романе Рианны и A$AP Rocky
Инсайдер подтвердил слухи о романе Рианны и A$AP Rocky
Эксперты обсудят преподавание физической культуры в школах
Эксперты обсудят преподавание физической культуры в школах
Как отвечать на оскорбления, хамство или ложь, чтобы не разрушить собственное биополе
Как отвечать на оскорбления, хамство или ложь, чтобы не разрушить

Топ на сегодня

Минпросвещения и Mail.ru Group расширяют возможности учащихся и педагогов в вопросах использования дистанционных образовательных технологий
Минпросвещения и Mail.ru Group расширяют возможности учащихся и
Иран сменил версию: учёного-ядерщика ликвидировали дистанционно?
Иран сменил версию: учёного-ядерщика ликвидировали дистанционно?
НАТО пытается демонстрировать превосходство на Черном море — эксперт
НАТО пытается демонстрировать превосходство на Черном море — эксперт
В Сыктывкаре завершилась республиканская конференция «Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие»
В Сыктывкаре завершилась республиканская конференция «Образование XXI
Минск выступил с идеей независимого от Запада финансового фонда
Минск выступил с идеей независимого от Запада финансового фонда

Еще по теме

Ильхам Алиев доволен итогами переговоров в Москве по Карабаху
Алиев назвал целью Азербайджана «возвращение» столицы Армении
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Президент Азербайджана потребовал прекратить оккупацию