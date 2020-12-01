Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал сегодня, 1 декабря, на попытки «некоторых» сил сорвать выполнение трёхстороннего соглашения по Карабаху.
При этом азербайджанский лидер отметил, что режим прекращения огня в зоне конфликта в целом соблюдается.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в прошлом месяце совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 25 ноября под контроль Баку перешёл Кельбаджарский район, 1 декабря — Лачинский район бывшей Азербайджанской ССР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».