Алиев предупредил «некоторые» силы на случай срыва соглашения по Карабаху

Алексей Вольцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал сегодня, 1 декабря, на попытки «некоторых» сил сорвать выполнение трёхстороннего соглашения по Карабаху.

«Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жёсткую позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель — нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться», — заявил Алиев в своем обращении к народу.

При этом азербайджанский лидер отметил, что режим прекращения огня в зоне конфликта в целом соблюдается.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в прошлом месяце совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 25 ноября под контроль Баку перешёл Кельбаджарский район, 1 декабря — Лачинский район бывшей Азербайджанской ССР. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», высказалась за пересмотр соглашения, потребовала незамедлительной отставки главы правительства и объявила о формировании «Комитета национального спасения».