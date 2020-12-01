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Баку опровергает: Демонстрировать армянских пленных на параде не будем

Баку опровергает: Демонстрировать армянских пленных на параде не будем

Власти Азербайджана исключают возможность демонстрирования армянских военнопленных во время парада в Баку, передаёт сегодня, 1 декабря, РИА Новости со ссылкой на государственную комиссию закавказской республики по делам пленных и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что муссируемая в соцсетях информация о намерении азербайджанского руководства унизить честь и достоинство армянских военнопленных в ходе парада в Баку «необоснованна и не соответствует действительности».

Также в Баку заявили, что выступают за принцип «всех на всех» в вопросе обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами.

Как сообщало ИА Newstes, обмен пленными и телами погибших в Карабахе ускорится, заявил ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ. «Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее эту гуманитарную проблему решить. Для этого наши миротворцы уже предприняли целый ряд конкретных действий», — отметил глава российской дипломатии.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. При содействии российских миротворцев и представителей Международного комитета Красного Креста стороны договорились провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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