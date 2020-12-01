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Финансовый комитет хочет снизить акциз на IQOS в интересах «Филип Моррис Украина», — СМИ

Финансовый комитет хочет снизить акциз на IQOS в интересах «Филип Моррис Украина», — СМИ

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в экстренном порядке готовится одобрить правки к законопроекту № 4065, согласно которым акциз для IQOS и другие табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) вырастет на 200% вместо 320%, как планировалось ранее. Об этом сообщает сайт РБК-Украина.

«В законопроекте говорится об акцизе на табачные изделия для электрического нагрева. Наиболее популярные в нише — IQOS от „Филип Моррис Украина“. Именно эта компания настаивала на том, чтобы заменить 320%-ное повышение акциза на ТИЭН на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022−2025 годов или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы», — говорится в публикации.

Как сообщает сайт РБК-Украина, «Филип Моррис» якобы готовит гарантийное письмо о том, что они готовы выкупить акцизные марки на новых условиях сразу на 4,8 млрд грн.

«Это „эксклюзивный подарок Офису президента“, ведь именно такую сумму закладывал в бюджет Минфин, когда акциз на ТИЭНы планировали повышать на 320%, а не на нынешние 200%», — предположил автор материала.

Налоговые изменения, выгодные «Филип Моррис Украина», могли пролоббировать близкий к Офису президента табачный магнат Борис Кауфман и нардеп от «Слуги народа», замглавы финансового комитета Андрей Холодов.

«Однако 4,8 млрд это только разовый платеж. В дальнейшем, если законопроект № 4065 будет принят в такой редакции, „Филип Моррис“ окажется в более выгодных налоговых условиях, в отличие от других производителей табачных изделий, которых снижение акциза не коснется. Это значительно нарушит баланс на табачном рынке и окончательно уничтожит там любую свободную конкуренцию», — подчеркивается в публикации сайта РБК-Украина.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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