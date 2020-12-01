Как фальшивого майора Семенченко лишали погон, да лишить не могли

Алексей Вольцев

Верховный суд Украины лишил звания «майор Нацгвардии в запасе» Константина Гришина, более известного как командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко — он же «говорящая балаклава». Суд руководствовался итогами внутриведомствкнного расследования Нацгвардии МВД Украины, к которому сейчас относится батальон оперативного назначения «Донбасс» — часть бывшего тербата. Другая часть тербата сейчас относится к ВСУ как батальон спецназначения.

Расследование в отношение Семенченко Нацгвардия проводила с 2016 года — после того, как международные правозащитные организации уличили боевиков «Донбасса» в совершении в «АТО» преступлений против человечности, а демобилизованные боевики, привлеченные к ответственности на Украине за уголовщину, деморализовали работу украинского правосудия угрозами расправ над судьями.

По итогам расследования было выяснено следующее. 11 августа 2014 году гражданин Константин Гришин, представившись капитаном запаса Семенченко, поступил на службу в воинскую часть № 3027 под Киевом, где на базе Нацгвардии тогда и формировался «Донбасс». Начальник штаба части подполковник Игорь Юрченко зачислил «капитана Семенченко» только на основании письменного заявления соискателя — без проверки документов. Через два дня после поступления в часть «капитан» получил новый паспорт — на имя Семенченко, заключил контракт о прохождении службы в батальоне «Донбасс» в должности командира 2 батальона спецназначения. 20 августа — через неделю после поступления «капитана» на службу — ему приказом главы МВД Арсена Авакова было присвоено звание «майор резерва». В таковом звании Гришин-Семенченко совершал военные преступления на Донбассе, потом избрался в Верховную раду от партии Андрея Садового «Самопомич».

Игорь Юрченко в ходе расследования потом показал, что принимал фальшивого офицера на службу, не проверяя его личности, под давлением советника Авакова Антона Геращенко. На давление со стороны Геращенко сослалась на следствии и начальница паспортного стола в Вышгороде, выдавшая Гришину-Семенченко паспорт в ускоренном порядке и сделавшая ему фальшивую прописку в селе Новые Петровцы — по месту постоянной дислокации в.ч Нацгвардии. Прописка под Киевом была нужна самозванцу, чтобы скрыть, что он родился и вырос в «неблагонадежном» Севастополе.

Примечательно, что в первый раз Генштаб ВСУ разжаловал комбата «Донбасса» в рядовые еще в 2015 году. Но тогда самозванец воспользовался полномочиями нардепа и обжаловал решение главнокомандования через суд. Суд удовлетворил иск самозванца — но при этом указал на ряд важных фактов. Суд установил, что в Нацгвардию Гришина-Семенченко приняли на основании его устного заявления, что он якобы дослужился в Крыму до звания капитан-лейтенанта ВМСУ. На самом деле, указали в инстанции, Гришин офицером украинского флота никогда не был. Логично было бы, чтобы суд аннулировал офицерство карателя в Нацгвардии. Но правовая инстанция решила: лишать комбата «Донбасса» офицерских погон главком Нацгвардии имеет право только после соответствующего вердикта правоохранительных органов, следовательно, единоличный приказ главкома о разжаловании Гришина-Семенченко недействителен.

Когда самозванца принимали в Нацгвардию как фальшивого офицера, главкомом Нацгвардии был будущий министр обороны Украины Степан Полторак. После убытия Полторака в министры в Нацгвардии был краткий период безвластия. За Гришина-Семенченко взялись, когда главкомом Нацгвардии был уже Юрий Аллеров. Но разжалование самозванца- карателя в итоге превратилось в фарс. Это может говорить о том, что Аваков и Аллеров создавали видимость перед западными правозащитниками и президентом Петром Порошенко, который не хотел менять благосклонность Запада на какого-то карателя из «Донбасса». Аллеров дружит с Аваковым и его окружением, пользуется поддержкой олигарха Игоря Коломойского, который в 2014 году вооружал на свои средства карательные соединения для «АТО». С Порошенко у Авакова, Аллерова и Коломойского отношения как раз неприязненные.

Окончательно разжаловали Гришина-Семенченко при главкоме Нацгвардии Николае Балане. Балан — верный Авакову человек, он краткое время командовал Нацгвардией до назначения Аллерова. Дальнейшие события с Гришиным, который получил на Донбассе только одно ранение — в пятую точку, могут развиваться по следующим сценариям. Или Аваков поможет фальшивому офицеру в обжаловании решения Верховного суда — тем самым потрафив настроениям других карателей и показав себя в очередной раз украинским Бонапартом. Или же Аваков Гришина-Семенченко «сольет». Учитывая личность Авакова, возможно и то, и другое.