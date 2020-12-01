Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Киевский метрополитен похвалился "инновационным" вагоном

Киевский метрополитен похвалился "инновационным" вагоном

Киевский метрополитен похвалился "инновационным" вагоном

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

«Киевский метрополитен» запустил тестовый вагон с вертикальными поручнями. Как сообщило коммунальное предприятие в Facebook, первый такой вагон работает на «зеленой» линии.

Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях, тогда как двое других дверей остаются свободными для обеспечения допуска в вагон маломобильных пассажиров на колясках.

Отмечается, что поскольку вагон выпускается без таких перил, то согласование установления новой конструкции потребовало достаточно долгого времени и согласований.

Следующие несколько месяцев вагон будет курсировать в режиме тестирования, после чего метрополитен примет решение о переоснащении других вагонов подземки.

Напомним, в последние несколько дней в столичной подземке сбоит система Kyiv Smart Card.

Фото Facebook Киевского метрополитена

300 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Москве стартует четвертая олимпиада для учителей информатики
В Москве стартует четвертая олимпиада для учителей информатики
В Удмуртии открыли первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Удмуртии открыли первый в регионе центр цифрового образования детей
Спортивные залы сельских школ Северной Осетии отремонтированы в рамках нацпроекта «Образование»
Спортивные залы сельских школ Северной Осетии отремонтированы в
Богатые стали богаче, гречка и сахар — дороже, мост на Сахалин — не нужным: о чем пишут в Телеграме 30 ноября
Богатые стали богаче, гречка и сахар — дороже, мост на Сахалин — не
Дни силы в 2021 году
Дни силы в 2021 году
Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией
Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией
Фанаты сериала "Корона" атаковали соцсети принца Чарльза из-за его "жестокого" отношения к принцессе Диане
Фанаты сериала "Корона" атаковали соцсети принца Чарльза из-за его
Ученые показали новое животное с глубины 4 тысячи метров
Ученые показали новое животное с глубины 4 тысячи метров
В Севастополе в 2021 году в двух районах планируют открыть центры «IT-куб»
В Севастополе в 2021 году в двух районах планируют открыть центры
Кузбасские поисковики подвели итоги патриотической акции «Вахта Памяти»
Кузбасские поисковики подвели итоги патриотической акции «Вахта
В Курске прошла акция «Логопоезд – в регионы»
В Курске прошла акция «Логопоезд – в регионы»
Какого числа зимнее солнцестояние в 2020 году
Какого числа зимнее солнцестояние в 2020 году

Топ на сегодня

Украина вошла в десятку стран по скорости распространения COVID-19
Украина вошла в десятку стран по скорости распространения COVID-19
Российские саперы в Карабахе обезопасили более 24 гектаров территории
Российские саперы в Карабахе обезопасили более 24 гектаров территории
Заявление Татарова о главе НАБУ на Банковой объявили его личным мнением
Заявление Татарова о главе НАБУ на Банковой объявили его личным
Минпросвещения и Mail.ru Group расширяют возможности учащихся и педагогов в вопросах использования дистанционных образовательных технологий
Минпросвещения и Mail.ru Group расширяют возможности учащихся и
Лукашенко заявил об экономической войне против ЕАЭС
Лукашенко заявил об экономической войне против ЕАЭС

Еще по теме

Киевский метрополитен выставил на аукцион два списанных вагона
В Киеве презентовали пассажирские вагоны международного класса для поезда «Киев-Вена»
С киевского метро взыскали 155 млн за вагоны из России 
Из Киева в Польшу запустят новый железнодорожный рейс