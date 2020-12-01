Октябрьский дворец примет на ночевку протестующих предпринимателей, туда стягивают полицию, — СМИ

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 1 декабря, в Киеве Федерация профсоюзов организует ночевку и горячее питание в Октябрьском дворце для предпринимателей, протестующих против введения кассовых аппаратов для ФЛП. Об этом сообщает Страна.ua.

Федерация профсоюзов выбрала Октябрьский дворец в качестве форпоста для протестующих, так как он является ее собственностью.

«Сколько там может разместиться людей, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч. Участники „Налогового майдана“ остаются ночевать в Киеве, они уже готовят спальники, карематы», — заявила представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская.

По ее словам, к акции протеста присоединится не менее пяти тысяч человек: профсоюзы, работники «Антонова», учителя. Решение вопроса с ночевкой и питанием поможет протестующим продержаться под Радой длительное время.

Участники акции протеста заняли улицу Садовую и не дают разъезжаться нардепам.

«Собираемся стоять до выполнения наших требований», — утверждает руководитель движения SAVEФОП Сергей Доротич.

По словам Землянской, под Октябрьский дворец подъехали несколько автобусов с полицией.

Ранее сообщалось, что Третьякова резко раскритиковала акцию протеста ФЛП.

Фото: Facebook / группа #SaveФОП