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Октябрьский дворец примет на ночевку протестующих предпринимателей, туда стягивают полицию, — СМИ

Октябрьский дворец примет на ночевку протестующих предпринимателей, туда стягивают полицию, — СМИ

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 1 декабря, в Киеве Федерация профсоюзов организует ночевку и горячее питание в Октябрьском дворце для предпринимателей, протестующих против введения кассовых аппаратов для ФЛП. Об этом сообщает Страна.ua.

Федерация профсоюзов выбрала Октябрьский дворец в качестве форпоста для протестующих, так как он является ее собственностью.

«Сколько там может разместиться людей, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч. Участники „Налогового майдана“ остаются ночевать в Киеве, они уже готовят спальники, карематы», — заявила представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская.

По ее словам, к акции протеста присоединится не менее пяти тысяч человек: профсоюзы, работники «Антонова», учителя. Решение вопроса с ночевкой и питанием поможет протестующим продержаться под Радой длительное время.

Участники акции протеста заняли улицу Садовую и не дают разъезжаться нардепам.

«Собираемся стоять до выполнения наших требований», — утверждает руководитель движения SAVEФОП Сергей Доротич.

По словам Землянской, под Октябрьский дворец подъехали несколько автобусов с полицией.

Ранее сообщалось, что Третьякова резко раскритиковала акцию протеста ФЛП.

Фото: Facebook / группа #SaveФОП

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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