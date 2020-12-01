Российские миротворцы гарантируют мир во всей Молдавии — экс-министр ПМР

Влада Некрасова

Кишинёвские унионисты с завидным постоянством заявляют о необходимости вывода с территории Приднестровья военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ), не стала здесь исключением и новоизбранный президент Молдовы Майя Санду. Однако Москве лучше не обращать внимания на подобного рода словесные провокации, а спокойно продолжать важную для всего региона миротворческую миссию. Об этом ИА Newstes заявила Нина Шевчук, кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики.

— Насколько серьёзно, на ваш взгляд, настроена Майя Санду, которая накануне заявила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья?

— Нет сомнений в серьёзности намерений Майи Санду, тем более, что эти требования не новые. Молдова их артикулирует уже много лет с завидной регулярностью. Сомнения есть в целесообразности таких заявлений, особенно сейчас, когда новоизбранному президенту неплохо бы сконцентрироваться на предстоящей очень серьёзной внутриполитической борьбе. Впереди парламентские выборы. От успеха на них зависит объём полномочий в руках Майи Санду. Пока их явно недостаточно, особенно во внешнеполитической сфере. Здесь полномочия принадлежат правительству, ведь Молдова — парламентская республика.

В плане электоральной риторики эти заявления — выстрел в воздух. Молдавскому электорату проблема Приднестровья по большому счету неинтересна, и это хорошо иллюстрируют результаты всевозможных соцопросов. А вот приднестровский электорат это только оттолкнет. Думаю, с учетом того, что на президентских выборах проголосовали больше тридцати тысяч приднестровцев, обладающих молдавскими паспортами, не стоит недооценивать этих людей. Причем это явка с поправкой на пандемию и угрозы радикалов.

Скорей всего, молдавский политик хорошо понимает всё это. Но месседжи про изгнание миротворцев востребованы среди западных партнеров Молдовы. Думаю, они обращены к этой аудитории как подтверждение согласованности с западным курсом и готовности к координации внешней политики.

— Она говорит, что «давно нет опасности военных действий». На ваш взгляд, это действительно так и повторения конфликта 90-х годов в Молдавии не будет?

— В этом и кроется противоречие. Президент Молдовы справедливо отметила в недавнем интервью РБК, что по сравнению с другими конфликтными зонами на постсоветском пространстве, в Приднестровье и Молдове отсутствует выраженная враждебность на уровне населения. Мне кажется, что было бы так же справедливо отметить, что такое положение — это результат мирного процесса, важнейшим элементом которого является миротворческая операция. Возникает впечатление, что имеет место недооценка этой взаимосвязи. Майя Санду признает, что за все эти годы формула политического урегулирования не была найдена. Она же подтвердила, что нет плана сближения, нет такой программы действий. Выходит, есть только намерение реинтегрировать Молдову, но нет ясности, как это сделать. Она сама же объясняет, что в Приднестровье к этому не готовы.

И вот в этих условиях новоизбранный президент Молдовы предлагает отказаться от миротворческой операции, заменить её на гражданскую миссию наблюдателей.

Но дело в том, что Молдова в рамках переговорного процесса признала, и не раз, свое согласие с принципом синхронизации окончательного урегулирования с завершением миротворческой операции. Как только будет найдено согласованное окончательное мирное решение, миротворцы уйдут. Этот принцип подтвердила и ОБСЕ, которая является сопосредником в переговорах «5+2».

Но раз пока сама Майя Санду признает, что такого решения нет, то и требовать вывода миротворцев, значит — ставить телегу впереди лошади.

— Военнослужащие ОГРВ гаранты не только мира на молдавской земле, но и, вообще, суверенитета этого государства. По всей видимости, если они покинут место дислокации в Приднестровье, унионисты из Кишинёва будут более настойчиво добиваться объединения Молдавии с Румынией?

— Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия приняла решение свернуть миротворческую операцию. Этот вопрос лежит не в плоскости политических заявлений, это вопрос обязательств. Есть соглашение о прекращении огня 1992 года, заключенное между Молдовой и Россией. Соглашение не денонсировано, значит, никто свою подпись не отзывал. За уже почти тридцать лет урегулирования не только сторонам не удалось приблизиться к общим, пусть даже очень рамочным, параметрам будущего сосуществования, но и посредники не смогли предложить никакой системы гарантий. Выходит, что миротворческая операция — это единственная гарантия мира и безопасности. Кроме того, не стоит забывать, что только благодаря миротворцам вообще удалось приступить к переговорному процессу. Любое обострение в диалоге сторон каждый раз приводит к паузам в работе «5+2», а вот миротворческая операция, которая, кстати, также включает в себя переговорный формат — Объединенную контрольную комиссию, продолжает сохранять устойчивость и стабильность.

— Что обо всём этом думают жители Приднестровья?

— Миротворческая операция пользуется в Приднестровье неоспоримой и безусловной поддержкой.

— Официальный Киев по теме российских миротворцев вроде бы выступает на стороне Санду, но насколько ему станет легче, если на западных границах Украины вдруг появится новое государство, закалённое в противостоянии с Москвой?

— Молдова во многом координирует свою политику по приднестровскому вопросу с Украиной, без помощи которой Приднестровье не удалось бы экономически придушить. Здесь Кишинёв с Киевом выступают единым фронтом, что, по моему убеждению, лишает всякой логики украинское посредничество в приднестровском урегулировании. Став на сторону Молдовы, Украина теряет соответствие принципам нейтральности и объективности. Но сегодня общность евроинтеграционного курса для украинской дипломатии намного важней, чем статус беспристрастного посредника и защитника мира в конфликтном регионе, где, к слову, проживает очень крупная украинская диаспора. Более ста тысяч жителей Приднестровья — украинские граждане, а этнические украинцы составляют до трети всего населения непризнанной республики.

— Россия также оказалась в трудном положении. Москва должна договариваться с новой молдавской властью?

— Договариваться о рабочих, здоровых и прагматичных отношениях с новой молдавской властью нужно, и, уверена, Россия это делать будет. Но в таком диалоге важен баланс интересов. В Приднестровье живут россияне (около 200 тысяч граждан РФ), российские соотечественники, а русский язык здесь — язык межнационального общения. Игнорировать интересы России, естественным образом связанные с необходимостью защиты своих граждан и соотечественников, не получится. Все заинтересованы в поиске взаимоприемлемых решений. А текущий момент создает вполне подходящие условия для перезапуска российско-молдавских отношений. Много зависит от старта, от его аккуратности, если хотите. Посмотрим, сумеют ли молдавские коллеги, начать здоровый диалог, основанный на взвешенном и уважительном отношении к интересам всех партнёров.