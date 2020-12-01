Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » СБУ занялась закарпатскими депутатами, спевшими гимн Венгрии

СБУ занялась закарпатскими депутатами, спевшими гимн Венгрии

СБУ занялась закарпатскими депутатами, спевшими гимн Венгрии

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как в Сюртовской ОТГ Закарпатской области председатель вместе с некоторыми депутатами после присяги исполнили венгерский гимн, этим случаем заинтересовалась Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины в рамках определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивськой сельской объединенной территориальной общины», — сообщают в СБУ.

Отмечается, что 21 ноября 2020 года во время принятия присяги часть депутатов «по инициативе председателя» исполнила национальный гимн Венгрии.

«Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце ноября на украинско-венгерской границе наши пограничники не пропустили в Украину венгерского политика Иштвана Грежу, который планировал посетить город Берегово. Дело в том, что еще в октябре этого года венгерскому уполномоченному запретили въезд на украинскую территорию из-за участия в предвыборной агитации в Закарпатье.

Фото со странички СБУ в соцсетях.

198 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Баку опровергает: Демонстрировать армянских пленных на параде не будем
Баку опровергает: Демонстрировать армянских пленных на параде не будем
Турция будет бесплатно вакцинировать население от COVID-19
Турция будет бесплатно вакцинировать население от COVID-19
В Германии объяснили, как будет достраиваться СП-2
В Германии объяснили, как будет достраиваться СП-2
Немецкую часть «Северного потока — 2» хотят завершить до мая
Немецкую часть «Северного потока — 2» хотят завершить до мая
Беспроводной интернет на дачу
Беспроводной интернет на дачу
Совместное банкротство супругов
Совместное банкротство супругов
Депульпирование зуба
Депульпирование зуба
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят особенности работы учителя во время пандемии
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят
В Омской области определили победителей регионального этапа турнира юных физиков
В Омской области определили победителей регионального этапа турнира
В Москве для школьников стартовал онлайн-проект «Москва – порт пяти морей»
В Москве для школьников стартовал онлайн-проект «Москва – порт пяти
Разработан новый метод очистки природного газа
Разработан новый метод очистки природного газа
Астрологические тонкости: кто такие мутабельные, кардинальные и фиксированные Знаки Зодиака
Астрологические тонкости: кто такие мутабельные, кардинальные

Топ на сегодня

НАТО пытается демонстрировать превосходство на Черном море — эксперт
НАТО пытается демонстрировать превосходство на Черном море — эксперт
СМИ: Польский русофоб Качиньский на самом деле реализует сценарий Путина
СМИ: Польский русофоб Качиньский на самом деле реализует сценарий
В Сыктывкаре завершилась республиканская конференция «Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие»
В Сыктывкаре завершилась республиканская конференция «Образование XXI
Фанаты сериала "Корона" атаковали соцсети принца Чарльза из-за его "жестокого" отношения к принцессе Диане
Фанаты сериала "Корона" атаковали соцсети принца Чарльза из-за его
Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией
Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией

Еще по теме

В Закарпатье депутаты вместо украинского гимна спели венгерский
Венгерского политика не пустили на Украину
На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска
Русский гимн заиграл на совещании парламента Киевской области