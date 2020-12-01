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Счастливчик из Бобруйска: мужчина чудом избежал смерти от падающего на него на скорости авто

Счастливчик из Бобруйска: мужчина чудом избежал смерти от падающего на него на скорости авто

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В белорусском городе Бобруйске, жители которого активно выходят на протесты против произвола властей, камеры запечатлели событие, в котором мужчина просто чудом избежал смерти из-за летящего на него не скорости неуправляемого автомобиля.

Видео инцидента приводит Tut.By.

На ролике видно, как водитель Kia Sorento потерял управление на скользкой дороге. В результате машину занесло и перевернуло, после чего она вылетела на пешеходную часть местного шиномонтажа.

В этом время по тротуару бежал мужчина — вероятно, в наушниках, так как обернулся только после того как машина чуть его не зацепила. Все это время спортсмен продолжал бежать в прежнем темпе и не подозревал о смертельной опасности за спиной.

«Это было где-то около 11.30. Мы услышали сильный удар и вышли узнать, что случилось. В общем, по Батова со стороны шестого ехал Kia Sorento. Водитель решил обогнать попутный автомобиль. А дорогу присыпало снегом, к тому же на Kia была летняя резина, почти лысая. Как потом мы узнали, колесо попало в кашу, машину стало носить. Она наехала на бордюр, подлетела и перевернулась», — рассказал мастер шиномонтажа Олег Мороз.

По словам очевидцев, избежать жертв среди находившихся в салоне авто людей удалось только благодаря тому, что все они были пристегнуты. Авто оказалось в плачевном состоянии, но, несмотря на это, транспортное средство, к удивлению многих, смогло без помощи эвакуатора покинуть место происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном чудесном спасении: пилот Формулы-1 чудом выжил в жуткой аварии.

Фото: auto.tut.by

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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