Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией

Алексей Вольцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество между странами и перспективы подписания соглашения о зоне свободной торговли. Собеседники провели встречу во время рабочего визита украинского премьера в Турцию, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также в сфере транспорта и оборонно-промышленного комплекса. Премьер-министр отметил важность достигнутых договоренностей между президентами Украины и Турции по активизации двустороннего диалога по стратегическим направлениям сотрудничества», — говорится в сообщении.

Глава украинского правительства также заявил, что «завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле является одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции».

«Считаю, что наши страны имеют достаточный потенциал для того, чтобы объем общей торговли вырос минимум вдвое, до $ 10 млрд в год», — подчеркнул Шмыгаль.

В разговоре с турецким лидером он также отметил, что одним из приоритетов реформ на Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, и выразил надежду на то, что третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время. Шмыгаль также рассчитывает на подобные заседания совместной рабочей группы по вопросам энергетики.

Днем ранее глава украинского правительства также обсудил перспективы соглашения о ЗСТ с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Президент Украины Владимир Зеленский в августе совершил официальный визит в Турцию, где провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой стороны заявили о договоренности достичь соглашения о свободной торговле между странами.