Украина планирует создать зону свободной торговли с Турцией
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество между странами и перспективы подписания соглашения о зоне свободной торговли. Собеседники провели встречу во время рабочего визита украинского премьера в Турцию, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
Глава украинского правительства также заявил, что «завершение переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле является одним из важнейших вопросов повестки дня двусторонних отношений Украины и Турции».
В разговоре с турецким лидером он также отметил, что одним из приоритетов реформ на Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, и выразил надежду на то, что третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время. Шмыгаль также рассчитывает на подобные заседания совместной рабочей группы по вопросам энергетики.
Днем ранее глава украинского правительства также обсудил перспективы соглашения о ЗСТ с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Президент Украины Владимир Зеленский в августе совершил официальный визит в Турцию, где провел встречу с Эрдоганом, по итогам которой стороны заявили о договоренности достичь соглашения о свободной торговле между странами.