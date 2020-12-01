В Закарпатье депутаты вместо украинского гимна спели венгерский

Алексей Вольцев

Новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной громады (ОТГ) в Закарпатской области Украины на первом заседании после принесения присяги не стали петь украинский гимн. Вместо него они дружно исполнили гимн Венгрии «Himnusz».

Соответствующее видео опубликовано 30 ноября на странице «Закарпатье ТОП» в Facebook. В подписи к видео сказано, что запись была сделана еще в День достоинства и свободы, то есть 21 ноября.





Как видно из ролика, все поголовно депутаты хорошо знают слова и поют очень дружно. В подписи к видео также сказано, что со стороны местных правоохранительных органов пока никакой реакции на инцидент не последовало.

Впрочем, последнее не совсем верно. Хотя прямая связь между событиями не прослеживается, 30 ноября Служба безопасности Украины в Закарпатье провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

По данным СМИ, речь идет о венгерском фонде «Эган Эде». О ходе следственных действиях сообщает пресс-служба СБУ.

«Сейчас проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны», — отметили в ведомстве.

Также спецслужба исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Их подозревают в поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили печатные материалы, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов, рассказали в СБУ.

Все это свидетельствует о том, что в ближайшее время отношения между Киевом и Будапештом из-за Закарпатья продолжат ухудшаться.

Напомним, что в день местных выборов, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).

После этого Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы. Также в агитации обвинили двух высокопоставленных венгерских чиновников, им запретили въезжать в Украину.

А позже стало известно, что в приграничном городе Берегово на Закарпатье выиграла Партия венгров Украины «КМКС», за которую агитировали венгерские чиновники. После этого «холодная война» между Киевом и Будапештом разгорелась с новой силой.

Как сообщало ИА Newstes , 24 ноября 2020 года, украинские пограничники не пропустили на Украину Иштвана Грежу — венгерского министерского чиновника, ответственного за развитие сотрудничества между венгерской областью Саболч-Сатмар-Берег и украинским Закарпатьем.

В ответ на следующий день украинский посол в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД, где ей вручили ноту протеста.