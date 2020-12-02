Абхазия открывает гуманитарный коридор с Грузией

Лидия Мартынова

Абхазия организует гуманитарный коридор с Грузией через КПП «Ингур», сообщила пресс-служба Службы госбезопасности республики. Границу откроют на время, чтобы вернулись находящиеся в Грузии граждане и жителей республики.

Пропуск будет осуществляться с 9.00 до 19.00 с 3 по 10 декабря.

«Для прибывающих лиц обязательным будет прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии Covid-19, выданной лечебными учреждениями Грузии не позднее 72 часов (трое суток) до момента пересечения границы», — говорится в сообщении СГБ.

Как сообщало ИА Newstes, Абхазия закрыла границу с Грузией с начала пандемии коронавируса. Время от времени границу открывают на несколько дней для гуманитарных нужд.