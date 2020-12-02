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Арестович разъяснил для Путина необходимость встречи с Зеленским в нормандском формате

Арестович разъяснил для Путина необходимость встречи с Зеленским в нормандском формате

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Алексей Арестович, назначенный внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, в своем Telegram-канале напомнил представителям российской власти, что встреча в нормандском формате до конца 2020 года необходима не только Украине, но и России.

На ней должны быть подведены итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые на парижском саммите в декабре 2019 года. Кроме того главы стран нормандской четверки могут обсудить планы по дальнейшему их выполнению.

По словам Арестовича, такая встреча «остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне».

Напомним, ранее Арестович намекнул на силовой сценарий освобождения Донбасса и возврата Крыма. Он также сообщил, что не собирается «бежать» с Банковой, несмотря на снижающиеся рейтинги нынешней власти.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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