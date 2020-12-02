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Додон: Парламент Молдавии мешают распустить «непроходные» депутаты

Додон: Парламент Молдавии мешают распустить «непроходные» депутаты

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что первая возможность провести досрочные парламентские выборы возникнет в мае—июне. Сегодня, 2 декабря, в прямом эфире на Moldova 1 глава государства заявил, что сейчас будет сложно инициировать процедуру роспуска и в этом случае без участия фракции социалистов не обойтись.

По его словам, 35−40 депутатов, которые знают, что не пройдут в парламент нового созыва, «готовы голосовать хоть за табуретку на должность премьер-министра, чтобы избежать досрочных выборов». Додон уверен в том, что его приемник Майя Санду тоже это понимает. Единственным решением в этой ситуации он называет диалог между социалистами, лидером которых он является и партией Санду «Действие и солидарность».

«В случае отставки правительства, например, в начале января, президент страны инициирует обсуждения с парламентскими фракциями и с момента первой неудачной попытки начинает отсчет 45 дней, то есть до середины марта. В марте она (Майя Санду) обращается в Конституционный суд, получает ответ, подписывает указ о роспуске парламента и минимум 60 — максимум 90 дней. Май—июнь — это первая возможность провести досрочные парламентские выборы», — пояснил Додон.

Он добавил, что ПСРМ нечего терять, поэтому партия выступает за досрочные парламентские выборы, поскольку этот парламент не соответствует результатам голосования граждан в феврале 2019 года. Санду также считает, что законодательный орган страны перестал быть представительным после «политического туризма» ряда депутатов, за год сменивших несколько фракций.

«До досрочных выборов, в этом парламенте никаких коалиций создаваться не будет, а голоса будут отдаваться согласно законопроектам. Я не верю, что в нынешнем парламенте можно сформировать коалицию», — заключил Игорь Додон.

Как сообщало ИА Newstes , избранный президент Молдавии Майя Санду не доверяет своему предшественнику Игорю Додону и стоящим за ним социалистам. Новоизбранный президент «не верит в добрые намерения Додона» после того, как по его инициативе в ноябре 2019 года кабинет министров под управлением Санду был отправлен в отставку, а их парламентская коалиция распалась. По словам Санду, ПСРМ не готова поддержать реформу правосудия и меры по борьбе с коррупцией, а сформированное социалистами правительство под председательством Иона Кику не в силах решить связанные с этим проблемы. Она подчеркнула, что на выборах 15 ноября люди проголосовали не только против Игоря Додона, но и против правительства, а также политики его команды.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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