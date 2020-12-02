ЕС вновь уперкнул Украину в коррупции: события ночи 2 декабря

Лидия Мартынова

Брюссель в очередной раз выразил свое недовольство тем, как Украина выполняет соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС. В документе указано, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза только после того как «вернется на путь продолжения реформ». В документе указано, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза только после того как «вернется на путь продолжения реформ». При этом, в чем именно состоит суть претензий к Киеву из документа не ясно. Как сказано в релизе, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина, «несмотря на дестабилизирующие действия со стороны России», конфликт на востоке и пандемию коронавируса, все же «продолжила достигать прогресса на пути реформ».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о подготовке специального заседания по Донбассу. Как передает УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что заседание СНБО по Донбассу готовится, но четко не сказал, будет ли на нем приниматься план «Б» по урегулированию ситуации на востоке Украины. «Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем, — в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение», — уклонился от прямого ответа Данилов.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему «вывода войск» из региона. Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, а также устранить само оружие. Кроме того, она предложила оставить в регионе вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Медицинский отряд спецназначения в Степанакерте приступил к приему первых пациентов из Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны России. «Около 70 местных жителей обратились за медицинской помощью к специалистам медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России, развернутого в Степанакерте», — говорится в сообщении. Отмечается, что обращения жителей, в основном, были связаны с обострением заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы.

Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе, за сутки от взрывоопасных предметов очистили территорию школы в Степанакерте, сообщает Минобороны России. «За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 Степанакерта», — передает ведомство.

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, передала информацию о телефонном разговоре со своей двоюродной сестрой Юлией Скрипаль в следственные органы. Об этом она сообщила ТАСС. «В Следственный комитет я сразу же позвонила, сообщила, что был звонок от Юлии. Передала информацию», — сказала Виктория. Телефонный разговор Виктории и Юлии Скрипаль состоялся 22 ноября. Юлия позвонила родственнице с неизвестного номера и сообщила, что они с отцом живут в Великобритании, он чувствует себя нормально. Юлия не исключила, что они с отцом в будущем приедут в Россию.