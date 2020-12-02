Глава Приднестровья Красносельский выступил против инициатив Санду

Анастасия Иванова

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в беседе с «Парламентской газетой» об очередной попытке Кишинева поднять искусственную проблему «вывода войск» из региона.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск, охраняющих склады с оружием, а также устранить само оружие. Кроме того, она предложила оставить в регионе вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Красносельский считает, что такие заявления носят политизированный характер и нацелены на смещение акцентов с реальной повестки для диалога Кишинева и Тирасполя.

«На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции», — заявил он.

По словам Красносельского, в Приднестровье привыкли к резонансным заявлениям молдавских политиков, которые «не утруждают себя попытками вникнуть в содержание серьезных вопросов». Он призвал Кишинев проявить больше ответственности и вдумчивости при формулировании своей позиции.