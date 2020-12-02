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Командующий силами США в Японии ожидает усиления активности России

Командующий силами США в Японии ожидает усиления активности России

Командующий воинским контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер ожидает усиления активности России на границах с Японией при новом главе японского правительства Ёсихидэ Суге, поскольку Токио изменит свой подход в отношении Москвы.

Такое мнение он выразил во вторник на видеосеминаре, организованном Ассоциацией ВВС США.

«Я думаю, что правительство Суги займет несколько иной подход к России, нежели правительство Синдзо Абэ. И я подозреваю, что при правительстве Суги мы можем увидеть небольшое усиление, интенсификацию в том, что касается поведения России, особенно в воздушном пространстве, чего мы не видели до этого», — считает американский генерал.

14 сентября на съезде правящей Либерально-демократической партии Суга абсолютным большинством голосов был избран ее новым председателем. 16 сентября он был утвержден в должности премьера на заседании обеих палат парламента Японии. Согласно партийному уставу, Суга будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. Затем пройдут новые выборы председателя — уже на стандартный трехлетний срок.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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