Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, еще весной критиковавший требования властей об обязательном ношении масок всеми без исключения гражданами в общественных местах, в последнее время резко изменил свою позицию.

О причинах, которые побудили его к такому шагу, эксперт рассказал в посте на своем официальном сайте.

По словам Евгения Олеговича, трансформации подверглась не только его личная позиция, но и мнение большинства медиков во всем мире.

«Относительно масок за время коронавирусной пандемии произошел серьезный пересмотр позиции медицинской науки. Фактически с момента появления масок существовала общепринятая позиция ВОЗ, декларировавшая, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ озвучивали многие врачи, и я в том числе. Но применительно к коронавирусу со временем выяснилась его удивительная особенность — человек, больной ковидом19, очень заразен ДО появления каких-либо симптомов», — пишет доктор.

То есть, вирус наиболее активно размножается три дня — два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.

«Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, Всемирная организация здравоохранения принципиально изменила свое отношение к маскам», — отмечает врач.

Доктор Комаровский уточняет, что если невозможно поддержание социальной дистанции в два метра между людьми, то маски должны носить все, так как каждый из людей может быть потенциально заразен.

«Поэтому в помещении или на улице, если расстояние между людьми меньше полутора метров, маски обязательны для всех», — уверен специалист.

Также врач обращает внимание на то, как правильно носить маски: нужно следить за тем, чтобы они закрывали нос.

В то же время нужно понимать, что маска — любая, хоть марлевая, хоть тканевая — не защищает человека от заражения; она всего лишь не дает ему заражать других, останавливая капли и мокроту.

«Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно», — рекомендует Комаровский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Евгений Комаровский неожиданно раскритиковал президента Владимира Зеленского, занявшего койку в больнице при отсутствии дыхательной недостаточности.

Фото: Укрнет