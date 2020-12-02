Парламент Молдавии: Правительство предлагает антинародный бюджет
Парламентская фракция партии новоизбранного президента Молдавии Майи Санду «Действие и Солидарность» требует от правительства немедленно отозвать законопроект о государственном бюджете на 2021 год и фискальной политике. Об этом сегодня, 2 декабря, на брифинге для прессы объявил глава ПДС в законодательном органе страны Игорь Гросу.
Депутаты ждут, что правительство в кратчайшие сроки внесет новые предложения, которые на этот раз будут «отвечать потребностям народа». Гросу отметил, что представленные кабмином положения бюджетно-налоговой политики на 2021 год не соответствуют действительности и приведут страну к еще более глубокому кризису.
Он назвал причины, по которым Закон о государственном бюджете не может быть принят.
Напомним, именно Гросу был замечен в организации беспорядков на выборах президента Молдавии. В частности, под его руководством комбатанты (ветераны Приднестровского конфликта) и унионисты (сторонники присоединения РМ к Румынии) блокировали доступ жителей Левобережья на голосование 1 и 15 ноября.
Лидер ПДС, президент Молдавии Майя Санду на этой неделе заявила, что намерена провести встречу с премьер-министром Ионом Кику для обсуждения текущей ситуации в стране. Она считает, что кабинет министров должен продолжить работу, пока не будет принят госбюджет и не удастся достигнуть договоренностей об его отставке.
Как сообщало ИА Newstes , действующий глава государства Игорь Додон призвал Санду взять на себя полную ответственность в качестве избранного президента и назначить новое правительство.
Вместе с тем, премьер Ион Кику предупредил, что добровольно не сложит с себя полномочия, пока кабмин не закончит работу по формированию нового бюджета и соглашения с МВФ.