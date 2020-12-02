Парламент Молдавии: Правительство предлагает антинародный бюджет

Анастасия Иванова

Парламентская фракция партии новоизбранного президента Молдавии Майи Санду «Действие и Солидарность» требует от правительства немедленно отозвать законопроект о государственном бюджете на 2021 год и фискальной политике. Об этом сегодня, 2 декабря, на брифинге для прессы объявил глава ПДС в законодательном органе страны Игорь Гросу.

Депутаты ждут, что правительство в кратчайшие сроки внесет новые предложения, которые на этот раз будут «отвечать потребностям народа». Гросу отметил, что представленные кабмином положения бюджетно-налоговой политики на 2021 год не соответствуют действительности и приведут страну к еще более глубокому кризису.

«Правительство вместо того, чтобы помогать людям, продолжает схемы, продвигая скомпрометированных людей и законы, принятые для групп интересов. Правительство выступило с проектом, не давая общественности и депутатам времени на анализ», — заявил парламентарий.

Он назвал причины, по которым Закон о государственном бюджете не может быть принят.

«Он урезает доходы населения, меры коснутся аграриев и местных переработчиков, будут внедрены коррупционные схемы, от которых государство потеряет деньги», — заключил Игорь Гросу.

Напомним, именно Гросу был замечен в организации беспорядков на выборах президента Молдавии. В частности, под его руководством комбатанты (ветераны Приднестровского конфликта) и унионисты (сторонники присоединения РМ к Румынии) блокировали доступ жителей Левобережья на голосование 1 и 15 ноября.

Лидер ПДС, президент Молдавии Майя Санду на этой неделе заявила, что намерена провести встречу с премьер-министром Ионом Кику для обсуждения текущей ситуации в стране. Она считает, что кабинет министров должен продолжить работу, пока не будет принят госбюджет и не удастся достигнуть договоренностей об его отставке.

Как сообщало ИА Newstes , действующий глава государства Игорь Додон призвал Санду взять на себя полную ответственность в качестве избранного президента и назначить новое правительство.

«Новоизбранный президент после принятия присяги должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране! Хотите ее взять, покажите людям, как можете изменить ситуацию. Отставка правительства по собственной инициативе будет означать хаос в стране. За вас голосовали люди, снимайте это правительство, формируйте новое, берите ответственность!» — резюмировал Игорь Додон.

Вместе с тем, премьер Ион Кику предупредил, что добровольно не сложит с себя полномочия, пока кабмин не закончит работу по формированию нового бюджета и соглашения с МВФ.