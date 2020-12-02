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Путин нашёл кем заменить Чубайса на посту главы «Роснано»

Путин нашёл кем заменить Чубайса на посту главы «Роснано»

Президент России Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» Сергею Куликову — первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии. Напомним, с 2008 года пост главы «Роснано» занимает Анатолий Чубайс.

«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития „Роснано“. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — цитирует «Интерфакс» слова Путина во время рабочей встречи в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА Newstes, в 2013 году Куликов был назначен исполнительным директором «Ростеха», с 2015 года — индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации, а в 2018 году стал заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

Ранее ИА Newstes писало о возможном уходе Анатолия Чубайса из «Роснано» — он получил предложение «заняться Арктикой», но сам этого не подтверждал.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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