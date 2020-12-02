«Унесённые пропагандой»: грузинский политический класс живет вне реальности

Алексей Вольцев

Выборы в Грузии окончены. Политическая оппозиция требует повторных досрочных парламентских выборов, а правящая партия «Грузинская мечта» планирует уже в ближайшее время войти в законодательный орган. Впервые за независимую историю страны, бразды правления в третий раз остаются у существующей элиты.

Оппозиция, надеявшаяся на международную поддержку, оказалась в сложном положении; силы, которые обвиняли председателя правящей силы Бидзину Иванишвили и саму власть в пророссийскости, а себя позиционировали, как прозападную группу — вынуждены идти против воли этого же Запада и отказываются участвовать в парламентской жизни. Запад, внезапно для оппозиции, не просто признал прошедшие выборы конкурентными и состоявшимися, но и дипломатически «требует» от оппонентов власти войти в парламент и там продолжить свою борьбу, в рамках демократических стандартов. Памятное в этом противостоянии уже Запада и прозападных сил то, что представители грузинской оппозиции не только открыто взбунтовались против своего внешнего партнёра, но и активно призывают общество вообще «не обращать внимания» на заявления американских и европейских коллег, а главу наблюдательского комитета ПАСЕ Тина Кокса и вовсе назвали «агентом» Кремля.

Вышеуказанные процессы ещё раз подтвердили два главных тезиса: прозападность — это лишь «этикетка», а власть и особенно грузинская оппозиция унесены в «страну Оз» собственной пропагандой.

Фальсификация выборов

Возвращаясь непосредственно к результатам выборов и самому процессу, можно с уверенностью сказать, что если выдвинутые замечания, вроде использования административного ресурса и «давления» на избирателей», считать достаточными для непризнания легитимности власти, то вся эта власть никогда и не была легитимной. В Грузии за всю её независимую историю заинтересованные стороны так или иначе использовали административный ресурс, «давили» на избирателей и использовали многие другие сомнительные «приёмы» для победы на выборах; более того, сами избиратели с большим рвением и желанием помогали своим друзьям, родственникам, работодателями и будущим работодателям получать голоса, побеждать, а потом награждать за оказанную помощь. До сих пор во многих регионах, особенно населённых этническими меньшинствами, такой подход считается не только нормой, но и обязанностью. Следовательно, прошедшие парламентские выборы ничем особенным не выделялись и новых «высот» не достигли. Особенно это актуально в сравнении с выборами, которые проводились в период правления Эдуарда Шеварднадзе и, конечно же, Михаила Саакашвили.

Именно такой вердикт и вынесли международные эксперты, которые очень хорошо осведомлены об укоренившихся в стране традициях. Наблюдательская миссия ПАСЕ, под предводительством «агента Кремля» нидерландского политика Тина Кокса, открыто заявила, что базовые правила, которые активно нарушало правительство Саакашвили, т. е. большая часть нынешней оппозиции, были защищены, а «красные линии» остались нетронутыми — значит результаты выборов легитимны.

Унесённые пропагандой

В Грузии всего два источника легитимности — народ и стратегические партнёры, особенно США. И если грузинские политические элиты зачастую закрывают глаза на народ, который то слеп, то глуп, то недоразвит, а вот отворачиваться от позиции посольств стран ЕС и Америки чревато серьёзными последствиями. «Грузинская мечта» на выборах надеялась, в первую очередь, на народ, а политическая оппозиция на западных коллег, некоторые из которых критиковали правящую силу за «борьбу» против западных инвесторов (в частности, американского капитала), «формирование» олигархии в стране, «провальные» реформы судопроизводства и т. д. И пока политическая пропаганда «Грузинской мечты», доносившаяся с телеканалов Имеди и Пос ТВ, утверждала о нескончаемой «любви» народа к власти и Бидзине Иванишвили, оппозиционные каналы Мтавари, ТВ Пирвели, Формула и Кавкасия заявляли о том, что Запад «вынес приговор» «Грузинской мечте»; «приговор», который народ «обязан» был привести в исполнение на выборах. И так на протяжении последних лет политические игроки настолько увязли в собственной пропаганде, что оказались полностью оторваны от серой грузинской обыденности. Более того, оппозиция, насмотревшись «дружелюбных» телеканалов, уверовала, что на Западе уже мечтают о смене власти, а Михаил Саакашвили обязательно вернётся в страну, как глава правительства в «изгнании». Весь грузинский политический класс оказался «унесённым» пропагандой.

Пришла пора выборов и «Грузинская мечта» осознала, что «любовь» народа не постоянная переменная, а общество уже подустало от постоянных невыполняемых обещаний; в то же самое время, политическая оппозиция абсолютно внезапно для себя поняла, что Запад не собирается «дарить» ей власть и тем более, давать «зелёный свет» на революционные потуги. Более того, стратегические партнёры хотят видеть стабильность и предсказуемость, а не «политическую истерию», «политический дурдом», существовавший в период правления Михаила Саакашвили. На Западе сформировалось устойчивое мнение, что Саакашвили лучше остаться «№ 1 грузинским блогером в изгнании», каковым он и является.

«Мишизм»

Даже в свои лучшие годы Михаил Саакашвили особенно не проявлял навыков полноценного адекватного анализа существующей реальности. Этот человек, искренне веровавший в то, что знает, как надо грузинскому обществу жить, пытался изваять из страны субъект международного права по-своему подобию и воззрениям. И чем больше власти он получал, тем меньше было адекватности в его восприятии. К сожалению, но с тех пор, как он покинул пост президента и ему позволили «убежать» из государства, Саакашвили окончательно распрощался с объективной реальностью. Самое главное то, что он утянул в собственную «матрицу» своих приверженцев — «Мишистов», а тех адекватных членов партии, которые решили остаться под его эгидой, сделал рабами собственной воли. В результате, мы получили сравнительно маленькую, но очень сплочённую, активную идеологическую секту, наподобие «Сталинистов» и «Звиадистов». Эти люди не только не признают «жизни» после Саакашвили, но и воспринимают всё созданное не их лидером «второсортным» и «плачевным». По-настоящему плачевное же в таком раскладе то, что среди таких «фанатиков» не только, как это обычно принято считать, люди низкого и среднего сословия, но и т.н. интеллектуалы, представители бизнес, академических и НКО элит. Эта часть грузинского общества, хорошо осознающая все грехи правления Саакашвили, активно ратует за его возвращение и восстановление «великой Грузии»; перефразируя слова уже бывшего президента Америки Дональда Трампа, они хотят сделать Грузию «опять великой», хотя отлично знают, что она никогда не была таковой при их лидере, и большая часть «величия» была продуктом информационной пропаганды. Однако, эта пропаганда была настолько убедительной, что они с удовольствием вернутся в неё; они желают быть унесёнными этой пропагандой в полный неадекват.

Арчил Сихарулидзе (Тбилиси)