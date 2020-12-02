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Военным "мужской" декретный отпуск не светит: названа причина

Военным "мужской" декретный отпуск не светит: названа причина

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым хотят разрешить оплачиваемый двухнедельный декретный отпуск для отцов новорожденных, однако его действие не будет распространяться на военнослужащих.

По информации «=AZWqqr4l64fVpq7M4MiQ5ki8XyDWWktsHBE480SfpE3cl5yaPZ3icyJa3wrdyFATxIOlAXC4n9lMjXcL2gnUXklhwV1gfuSjLGKAz6bJOiqY9NJR19JnYLQ1Y3ED-om9-GOE-gxY2lC1IvKMEd8-aMlP&__tn__=%2CO%2CP-R]АрмияИнформ», виды отпусков и порядок их предоставления военнослужащим определяет Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Отмечается, что во время особого периода мужчины-военные ограничены в отпусках по уходу за ребенком. Дополнительный отпуск тоже не предоставляется армейцам, которые имеют двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.

Также во время особого периода военнослужащие могут воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

В то же время подчеркивается, что ко второму чтению в Раде готовится проект закона, изменяющий статью о праве военнослужащих на отпуск и отзыве из него.

Напомним, что проект закона для декретном отпуске для отцов был зарегистрирован в парламенте летом 2020 года.

Фото со странички оперативного командования «Восток» в соцсетях.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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