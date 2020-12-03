Армянские военачальники обсудили реорганизацию Армии обороны Карабаха

Влада Некрасова

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) проводит реорганизацию по итогам вооружённого конфликта с Азербайджаном. Об этом на встрече с министром обороны Армении заявил командующий карабахскими силами генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян, сообщает сегодня, 3 декабря, пресс-служба армянского военного ведомства.

«Осуществляются работы по реорганизации войск, пересматриваются задачи и структура подразделений», — проинформировал Арзуманян коллегу из Армении на встрече в Степанакерте.

Сообщается также о проводимых на передовой линии работах, создании новых инфраструктур.

«Глава Минобороны Армении заверил, что будут предприняты все необходимые меры для изменения и укрепления системы безопасности Армении и Карабаха», — говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили также вопросы, касающиеся взаимодействия с миротворческим контингентом России в регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.