Более тысячи китайских ученых уехали из США

Лидия Мартынова

Более тысячи китайских ученых покинули США после того, как Вашингтон обвинил КНР в краже американских технологий. Об этом, как передает агентство Reuters, в среду сообщил помощник министра юстиции США Джон Демерс.

Он заявил, что исследователи выехали из страны, когда Минюст возбудил ряд уголовных дел по обвинению в промышленном и технологическом шпионаже.

Один из чиновников Минюста пояснил агентству, что США подозревают ученых, о которых говорил Демерс, в связях с Народно-освободительной армией Китая. Он также отметил, что речь идет не о тех гражданах КНР, которым ранее аннулировали визы в соответствии с прокламацией об ограничении въезда.

29 мая президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну из КНР ряда аспирантов и ученых, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам. Речь идет о людях, «связанных с Народно-освободительной армией Китая», которые, по версии американских властей, могут приезжать с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности. Министерство образования КНР выразило протест из-за этих ограничений со стороны США.