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Чехия выступила против проведения чемпионата мира по хоккею в Минске

Чехия выступила против проведения чемпионата мира по хоккею в Минске

Чемпионат мира по хоккею 2021 года не может быть организован в Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

По его словам, он не может себе представить, что демократический мир поддержит проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, которое запланировано на 2021 год. Петршичек считает, что проведение подобного мероприятия «не должно легитимизировать репрессивный режим Александра Лукашенко».

Точку зрения чешского МИДа разделяют и представители оппозиции. По мнению лидеров партии TOP-09, организация и проведение спортивных соревнований «не должны служить кулисами для подавления прав и свобод человека».

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года должен быть проведен в Минске и Риге. Однако из-за события, последовавших после президентских выборов в Белоруссии, ряд представителей ЕС потребовали перенести белорусскую часть мероприятия в другую страну. Еще в августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не может представить себе организацию чемпионата мира со своим соседом. В настоящее время вопрос окончательно не решен.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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