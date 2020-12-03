Даты локдауна определены, вопрос с транспортом пока не решен, — СМИ
Сегодня, 00:10 Лидия Мартынова
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»
Вместо варианта с жестким карантином с 24 декабря до 15 января, могут ввести локдаун с 2 по 15 января. Об этом сообщает «Гордон».
По информации издания, во власти двухнедельный жесткий карантин представляется «самым рациональным решением».
Вопрос о работе общественного транспорта во время локдауна еще обсуждается.
Напомним, депутаты от «Слуги народа» предполагали, что вместе с объявлением локдауна будет прекращена и работа транспорта.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»422 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua