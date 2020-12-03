Эксперт: Чтобы погасить долги «Газпрому», «Молдовагазу» понадобится 90 лет
Долги «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляют $ 7,24 млрд. Молдавской компании понадобится не менее 90 лет, чтобы рассчитаться с ними, считают эксперты. Так как задолженность образовалась в основном из-за невыплат Приднестровья, то президент страны Игорь Додон предлагал частично погасить ее газовыми активами непризнанной республики.
Ситуация с долгами Молдавии за российский газ запутанна и вряд ли разрешится в ближайшее время, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченков. Эксперт отмечает, что «Газпром» владеет 50% + 1 акциями «Молдовагаза», поэтому, по всем стандартам международной отчетности, консолидирует данную компанию на своем балансе, соответственно, весь долг является дебиторской задолженностью: товар поставлен, но не оплачен. При этом основная часть долга образовалась из-за невыплат Приднестровьем, а Кишенев, который имеет в «Молдовагазе» 35%, не хочет платить за непризнанную республику. Об этом недавно заявила новый президент Молдовы Майя Санду.
Иван Семченков отмечает, что в любом случае «Молдовагаз» даже при желании не скоро сможет выплатить долги, на это уйдут десятилетия.
«Из отчетности „Газпрома“ за III квартал можно выделить, что оплата за газ в 2020 году произведена на 98%, однако вопрос о погашении долга за последние 9 лет остается открытым», — замечает эксперт. Он полагает, что с учетом текущего положения Молдавии, трудностей с привлечением финансирования и пандемией вероятность погашения долга довольно низкая: «Скорее всего, задолженность продолжит копиться».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков говорил ИА Newstes , что долги «Молдовагаза» вернуть не удастся. «Долги за поставленный в непризнанные республики газ останутся фактически социально-политической нагрузкой для „Газпрома“. Так дело обстоит и с Приднестровьем, и с Донбассом. „Газпром“ сам не верит, что сможет вернуть эти долги, так как записывает их на отдельные счета. Он отдельно рассчитывается с Молдавией, не списывая поступившие деньги как уплату за долг Приднестровья», — сказал Игорь Юшков. Эксперт считает, что разбираться в ситуации с долгами нужно, так как простые жители Приднестровья платят за газ. «Тариф там мизерный и даже местные жители признают, что это фактически бесплатный газ. Но даже эти деньги идут не „Газпрому“, а остаются в бюджете Приднестровья. Думаю, что сейчас Россия намекает новому президенту Молдавии, что новому политическому руководству нужно как-то решать вопрос с долгами за газ. Намек примерно такой: Додону удавалось договариваться с Россией по газу, а что вы можете предложить в этом вопросе?», — заметил ведущий аналитик ФНЭБ.