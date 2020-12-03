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Эксперт: Чтобы погасить долги «Газпрому», «Молдовагазу» понадобится 90 лет

Эксперт: Чтобы погасить долги «Газпрому», «Молдовагазу» понадобится 90 лет

Долги «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляют $ 7,24 млрд. Молдавской компании понадобится не менее 90 лет, чтобы рассчитаться с ними, считают эксперты. Так как задолженность образовалась в основном из-за невыплат Приднестровья, то президент страны Игорь Додон предлагал частично погасить ее газовыми активами непризнанной республики.

Ситуация с долгами Молдавии за российский газ запутанна и вряд ли разрешится в ближайшее время, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченков. Эксперт отмечает, что «Газпром» владеет 50% + 1 акциями «Молдовагаза», поэтому, по всем стандартам международной отчетности, консолидирует данную компанию на своем балансе, соответственно, весь долг является дебиторской задолженностью: товар поставлен, но не оплачен. При этом основная часть долга образовалась из-за невыплат Приднестровьем, а Кишенев, который имеет в «Молдовагазе» 35%, не хочет платить за непризнанную республику. Об этом недавно заявила новый президент Молдовы Майя Санду.

Иван Семченков отмечает, что в любом случае «Молдовагаз» даже при желании не скоро сможет выплатить долги, на это уйдут десятилетия.

«В годовой отчетности ПАО „Газпром“ за 2019 год отмечается, что „Молдовагаз“ получила выручку порядка 30 млрд рублей. Это менее полумиллиарда долларов. Компании нужно инвестировать в капитальные затраты, на уровне амортизации или более, нести затраты на персонал и обслуживание транзита газа и газоснабжение. Можно предположить, что при очень хорошем раскладе маржа по чистой прибыли будет в районе 10−15%. Если всю чистую прибыль направлять на погашение накопленной задолженности, то получится примерно 90−140 лет», — считает аналитик ГК «ФИНАМ». По его словам, у «Газпрома» уже есть опыт выдвижения исков к «Молдовагазу», в феврале 2019 года, когда суд полностью встал на сторону ПАО «Газпром». Однако даже в случае банкротства молдавской компании 49,99% капитала, которые принадлежат Молдове и Приднестровью, тоже не хватит на погашение долга.

«Из отчетности „Газпрома“ за III квартал можно выделить, что оплата за газ в 2020 году произведена на 98%, однако вопрос о погашении долга за последние 9 лет остается открытым», — замечает эксперт. Он полагает, что с учетом текущего положения Молдавии, трудностей с привлечением финансирования и пандемией вероятность погашения долга довольно низкая: «Скорее всего, задолженность продолжит копиться».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков говорил ИА Newstes , что долги «Молдовагаза» вернуть не удастся. «Долги за поставленный в непризнанные республики газ останутся фактически социально-политической нагрузкой для „Газпрома“. Так дело обстоит и с Приднестровьем, и с Донбассом. „Газпром“ сам не верит, что сможет вернуть эти долги, так как записывает их на отдельные счета. Он отдельно рассчитывается с Молдавией, не списывая поступившие деньги как уплату за долг Приднестровья», — сказал Игорь Юшков. Эксперт считает, что разбираться в ситуации с долгами нужно, так как простые жители Приднестровья платят за газ. «Тариф там мизерный и даже местные жители признают, что это фактически бесплатный газ. Но даже эти деньги идут не „Газпрому“, а остаются в бюджете Приднестровья. Думаю, что сейчас Россия намекает новому президенту Молдавии, что новому политическому руководству нужно как-то решать вопрос с долгами за газ. Намек примерно такой: Додону удавалось договариваться с Россией по газу, а что вы можете предложить в этом вопросе?», — заметил ведущий аналитик ФНЭБ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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