Кабул объявил о старте строительства своего участка ТАПИ в 2021 году

Алексей Вольцев

Строительные работы по прокладке афганского участка трубопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) начнутся в 2021 году. Об этом сегодня, 3 декабря, объявил министр горной промышленности и нефти Афганистана Мохаммад Харун Чахансури.

Выступая на пресс-конференции, Чахансури сказал, что министерство создало эффективный механизм координации между государственными учреждениями, участвующими в проекте ТАПИ, а также с международными организациями и партнерами.

«К счастью, все административные, технические и юридические проблемы проекта ТАПИ решены, и практическая работа над этим проектом начнется в следующем году в провинции Герат», — сказал Чахансури.

Министр также сообщил, что еще один проект, над которым работает министерство, — это строительство газопровода протяженностью 94,5 км от Шебергана, столицы провинции Джаузджан, до Мазари-Шарифа, строительные работы начнутся в ближайшие три месяца.

«Газ, который будет передаваться из Шебергана в Мазари-Шариф по этому трубопроводу, будет использоваться для выработки 50 мегаватт электроэнергии», — сказал Чахансури.

Министр сказал, что в ближайшее время 67 проектов, одобренных Высшим экономическим советом страны, будут выставлены на торги в соответствии с законодательством Афганистана о горнодобывающей промышленности, а после завершения процесса перерабатывающие компании, отвечающие стандартам, получат контракты.

«Эти 67 проектов добавят от 150 до 170 млн афгани в бюджет Афганистана, в дополнение к 5 млн афгани, которые будут инвестированы в эти проекты в течение пяти лет и обеспечат работой 3 тыс. человек», — сказал Чахансури.

Напомним, что строительство ТАПИ общей протяженностью 1735 км началось в 2015 году, но на сегодня практически готов только его туркменский участок (200 км), а афганский участок (735 км) существует лишь в проекте. Газопровод должен пройти от туркменского месторождения «Галкыныш» через афганские города Герат и Кандагар до населённого пункта Фазилка на границе Пакистана с Индией.

Как сообщало ИА Newstes , планируется, что с пуском ТАПИ Пакистан и Индия будут получать из Туркмении по 14 млрд кубометров в год, а Афганистан — 5 млрд. Однако Кабул согласился пока только на 735 млн кубометров, и есть опасения, что остальные объемы придется выкупать Индии.

В сентябре Туркмения согласилась снизить цену на газ, который планируется подавать по ТАПИ, в соответствии с региональной отраслевой конъюнктурой.