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Мужчина попытался совершить самоубийство в церкви в Киеве

Мужчина попытался совершить самоубийство в церкви в Киеве

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве мужчина угрожал покончить с собой прямо в церкви, перерезав себе горло осколком бутылки.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, чрезвычайное происшествие произошло в храме на улице Магнитогорской.

Патрульные, которые прибыли на место ЧП по вызову свидетелей инцидента, полчаса пытались наладить контакт с угрожающим убить себя мужчиной, заявлявшим, что у него «такое настроение».

Один из правоохранителей сначала попросил разрешение приблизиться к мужчине, державшем стекло возле горла, потом, постепенно подходя ближе и ближе, уговаривал потенциального самоубийцу выйти из храма.

Улучив момент, полицейские выхватили у мужчины осколок стекла. В храм вызвали специализированную скорую помощь. По предварительным данным, медики обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения, и госпитализировали его.


Ранее в столице мужчина, решивший покончить с собой влез на опору высоковольтной ЛЭП в районе «Позняки». Чтобы его спасти, обесточили линию, подающую электричество на левый берег Киева.

Фото — скриншот.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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