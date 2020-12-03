Мужчина попытался совершить самоубийство в церкви в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
В Киеве мужчина угрожал покончить с собой прямо в церкви, перерезав себе горло осколком бутылки.
Как сообщают в Патрульной полиции Киева, чрезвычайное происшествие произошло в храме на улице Магнитогорской.
Патрульные, которые прибыли на место ЧП по вызову свидетелей инцидента, полчаса пытались наладить контакт с угрожающим убить себя мужчиной, заявлявшим, что у него «такое настроение».
Один из правоохранителей сначала попросил разрешение приблизиться к мужчине, державшем стекло возле горла, потом, постепенно подходя ближе и ближе, уговаривал потенциального самоубийцу выйти из храма.
Улучив момент, полицейские выхватили у мужчины осколок стекла. В храм вызвали специализированную скорую помощь. По предварительным данным, медики обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения, и госпитализировали его.
Ранее в столице мужчина, решивший покончить с собой влез на опору высоковольтной ЛЭП в районе «Позняки». Чтобы его спасти, обесточили линию, подающую электричество на левый берег Киева.
Фото — скриншот.77 Сделайте "ФАКТЫ"
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