Непосильная ноша: в Харькове мужчину раздавило холодильником
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
В Харькове, где в конце ноября случилось страшное ДТП, зафиксирован новый инцидент со смертельным исходом: погиб местный житель, который предположительно пытался украсть холодильник.
О подробностях трагического события в первый день декабря рассказывает Харків Times со ссылкой на местную полицию.
«На террасе возле одного из неработающих кафе по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины под холодильником», — цитирует издание информацию правоохранителей.
На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа.
По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой «несчастный случай».
«Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника», — сказано в сообщении.
«Судя по всему, крайне неудачно открыл холодильник», «Номинант на премию Дарвина», «Настигла мгновенная карма», — пишут харьковчане в соцсетях.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом вопиющем случае воровства: слуга королевы Елизаветы украл из Букингемского дворца ценности на 135 тысяч долларов.
Фото: Труха56 Сделайте "ФАКТЫ"
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