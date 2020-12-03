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Нет никакой гражданской войны: террорист Гиркин признал факт оккупации РФ украинской территории

Нет никакой гражданской войны: террорист Гиркин признал факт оккупации РФ украинской территории

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который принес «русский мир» на Донбасс, продолжает «открывать правду» о том, кто на самом деле воюет за «молодые республики», и насколько высока их боеспособность.

Так, в интервью российскому блогеру и писателю Максиму Калашникову Стрелков совершенно открыто признал, что так называемые ополченцы «ЛНР» и «ДНР» не являются самостоятельной силой, пишет Гордон со ссылкой на YouTube-канал Дениса Казанского.

«Все существование „ЛНР“ и „ДНР“ зависит только от одного в случае украинского наступления. Это — придут ли на помощь российские вооруженные силы, в каких количествах и в какие сроки? 1-й и 2-й корпуса „народной милиции“ так называемые фактически сейчас играют роль завесы, то есть прикрытия. Они должны продержаться сколько-то времени, пока за их спиной не развернутся настоящие силы (если развернутся)», — сказал Гиркин.

Своими «откровениями», считает Денис Казанский, Стрелков не открыл никакую Америку. Все вменяемые жители Украины давным-давно это понимают. И все же — российский диверсант открыто признал то, что так боятся признать некоторые наши политики типа Сивохо, Мураева, Лены Бондаренко, Вадима Рабиновича. Нет никаких «ЛНР» и «ДНР» как самостоятельной стороны конфликта. Нет никакой гражданской войны, а есть российская оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

И конфликт на Донбассе продолжается лишь потому, что Россия искусственно его поддерживает. Если бы Россия эти образования не поддерживала и не стояла за спиной у боевиков, война давным-давно бы кончилась. И жители Донбасса вернулись бы к нормальной, полноценной жизни.

«Вопрос заключается в том, что это прикрытие настолько слабо и малобоеспособно, что сыграть роль завесы в случае масштабной атаки противника оно не сможет. Просто не сможет. Оно будет сметено, сдуто фактически мгновенно», — отметил Стрелков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на неподконтрольной Украине части Донбасса оккупанты планируют организовать с 1 января 2021 года призыв на срочную службу местных жителей. В то же время почти половина «резервистов» в ОРДЛО готовы оказать сопротивление в случае «призыва» в ряды боевиков, не желая быть «пушечным мясом» в случае начала боевых действий.

Фото: rosbalt.ru

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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