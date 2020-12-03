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Похищение человека на Львовщине оказалось шуточным, а вот дело на "шутников" завели настоящее

Похищение человека на Львовщине оказалось шуточным, а вот дело на "шутников" завели настоящее

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Львовщине группа молодых людей ради развлечения устроила «похищение» человека. Инцидент произошел утром 3 декабря. В полицию о похищении сообщила 67-летняя жительница Дрогобыча, ставшая невольным свидетелем.

По ее информации, на улице Шевченко неизвестный мужчина, применив насилие, поместил прохожего в багажник легкового автомобиля серого цвета и уехал в неизвестном направлении.

Как установили правоохранители, злоумышленники использовали автомобиль BMW — его оперативно разыскали и остановили в одном из сел Пустомытовского района. В салоне легковушки находились трое мужчин, один из которых — тот самый, который был помещен в багажное отделение. Все оказались жителями Дрогобыча (двое 18-летних и один — 25-летний). Правоохранителям они объяснили, что имитировали похищение человека ради развлечения.

По факту дознаватели территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Сообщившей же в полицию женщине понадобилась медицинская помощь.

Напомним, во вторник, 24 ноября, в Харькове пытались похитить лидера цыганской общины, но правоохранители задержали заказчиков преступления.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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